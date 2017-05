La potenciación de la formación online y el acceso a certificados profesionalidad, novedades próximo curso Plus Ultra

Etiquetas

La potenciación del programa de formación online Aula Mentor y la oferta de los cursos para evaluar las competencias que permiten acceder a los certificados de profesionalidad serán las dos principales novedades que ofrezca la educación de personas adultas en La Rioja para el curso 2017-2018.

Así lo han destacado hoy el director general de Educación, Miguel Ángel Fernández, y el director del CEPA Plus Ultra de Logroño, Miguel Ángel Garrido, durante el transcurso de una rueda informativa para presentar la oferta educativa dirigida a adultos con que contará la región el próximo curso.

En este sentido, Miguel Ángel Fernández ha subrayado el trabajo que se realiza desde la Consejería de Educación, Formación y Empleo para asegurar una oferta educativa flexible y adaptada a las necesidades formativas de cada persona, asegurando que disponen de canales para continuar sus estudios, mejorarlos o completarlos, bien por una motivación personal o laboral.

"Nunca es tarde para aprender por eso, el Gobierno de La Rioja apuesta por políticas que permiten que todo el mundo pueda formarse a lo largo de la vida, independientemente de su edad o sus estudios previos", ha afirmado. Además ha indicado que "la oferta es muy variada y flexible dado que la formación, reglada y no reglada, puede hacerse de forma presencial o a distancia".

PUERTAS ABIERTAS

Por su parte, Miguel Ángel Garrido ha informado de que el centro celebrará el próximo miércoles 24 de mayo una jornada de puertas abiertas para acercar su oferta académica a todos los adultos interesados en continuar sus estudios. En concreto, habrá dos recepciones para quienes quieran conocer el centro, a las 10,30 horas, y a las 19,00 horas.

Respecto al Aula Mentor, Garrido ha indicado que el programa, promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con la Consejería de Educación, Formación y Empleo, oferta más de 170 cursos de formación abierta y online, además de incorporar las últimas tecnologías informáticas y audiovisuales.

El objetivo es proporcionar una alternativa en materia de formación en todas las vertientes del desarrollo personal y profesional de la población adulta que, o no tiene oportunidad de asistir a la oferta presencial, o cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación requiere un sistema totalmente flexible no sujeto ni a horarios ni a plazos de ningún tipo. La oferta formativa se materializa en un conjunto de cursos en permanente actualización, organizados en áreas formativas que van desde la alfabetización informática a cursos para emprendedores, cursos de carácter profesional, para las PYMEs, etc.

Para la mayoría de los cursos no se requieren conocimientos previos ni titulación específica. Puede consultarse el listado completo de cursos en www.aulamentor.es.

Garrido ha destacado que en el Plus Ultra había hasta el 8 de mayo de 2017, un total de 2.101 alumnos matriculados - cifra que asciende a 2.390 por los que tienen doble matrícula-. Finalmente, ha destacado que en la actualidad cuentan con 57 nacionalidades diferentes.

En relación a los cursos para evaluar competencias clave N-2 y N-3, Fernández ha indicado que la superación de estas pruebas de evaluación permite acceder a la formación en todos los certificados de profesionalidad o módulos formativos del nivel correspondiente promovido por la Dirección General de Empleo. Las competencias que se evalúan son Matemáticas, Comunicación en lengua castellana y Comunicación en lengua extranjera y superarlas es imprescindible para acceder a los certificados de profesionalidad.

Además, el próximo curso, el Plus Ultra continuará impartiendo los títulos de validez oficial y pleno reconocimiento académico y profesional como Educación Secundaria y Bachillerato para personas adultas, además de enseñanzas iniciales y alfabetización en lengua castellana o cursos de español para extranjeros. También se imparten los cursos de preparación de pruebas libres y de acceso, como las pruebas para cursar ESO, la preparación en competencias clave para las cualificaciones profesionales, el curso de acceso a la universidad para personas de entre 25 y 45 años y las pruebas de acceso a ciclos formativos de grados superior.

Del mismo modo, continúa impartiendo a distancia el exitoso curso de inglés That's English!, una de las enseñanzas más solicitadas, y cursos de actualización profesional de inglés y francés, iniciación a las TICs, taller de escritura, fomento de la salud, etc.

En la actualidad, en La Rioja hay 4.256 personas adultas que acuden a los centros específicos de educación de personas adultas sostenidos con fondos públicos. Los estudios que cuentan con más alumnos son Educación Secundaria para Personas Adultas, con 737 alumnos; Alfabetización para inmigrantes, con 529; y Enseñanzas Iniciales, con 335. En las enseñanzas a distancia, destaca el programa de inglés That's English!, con 475 alumnos, y Educación Secundaria, con 399.

Para llevar a cabo estas enseñanzas, la Consejería de Educación dispone de seis centros públicos, dos Escuelas Oficiales de Idiomas y 6 Institutos de Enseñanza Secundaria. Además, colabora con once ayuntamientos y 7 entidades sin ánimo de lucro.