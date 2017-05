La supresión de unidades de la privada concertada vuelve a enfrentar en la Cámara a Gobierno y PP

Etiquetas

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso ha vuelto a defender este jueves en el Parlamento la decisión de su consejería de suprimir unidades en los centros privados concertados ya que ha asegurado "no se trata de recortes sino de adecuar el número de unidades a las necesidades actuales y estas no son las mismas, hay menos alumnos y no se puede sostener lo que es insostenible ". "Proseguimos firmes en nuestra resolución y vamos adelante con toda firmeza", ha dicho.