La mejor lección de un profesor que envió un vídeo a los alumnos que suspendió

Pablo Poó Gallardo es un profesor sevillano que se ha convertido en uno de los auténticos protagonistas de las redes sociales en estos días. El docente compartió con sus alumnos a quienes suspendió, a través de su canal en YouTube, una grabación, el pasado 24 de diciembre, en la que intenta advertirles de que "la vida no tiene nada que ver con la burbuja utópica en la que os envolvemos durante toda la ESO".

"A pesar de que en casa no entra mucho dinero, nunca te ha faltado de nada porque tienes unos padres que se parten el lomo por ti para que nada te falte: tienes tu móvil, tus sudaderas un tanto horteras, te pagan tus botellones, tus videoconsolas. ¡De puta madre todo!", arranca sus palabras, con las que busca hacer reaccionar a sus estudiantes.

"No te hace falta el romanticismo para trabajar en el campo, tampoco para coger rulos, pero sí para saber que hace doscientos años unos cuantos tuvieron el valor para hacer frente a las normas de una sociedad que creían injusta", continúa el maestro.

Pablo pretende que se formen, porque "una mente simple se conquista fácilmente, solo tiene una puerta", mientras en una abierta es más difícil de penetrar.

En un tramo de su relato, asegura: "Siempre me preguintais: 'Para qué voy a estudiar si yo voy a trabajar en el campo', 'Para qué quiero saber lengua si yo lo que voy a hacer es peluquería'. Pero si no sabes nada de la vida... la vida es una putada, la vida no te espera. La vida no te comprende, la vida no te hace recuperaciones. Vosotros ahora vivís muy bien, vuestra única obligación es estudiar", dice el profesor mirando a la cámara.

Y después amplía en este concepto: "La vida no es esa burbuja en la que vosotros vivís durante los cuatro años de la ESO. Aquí en el Instituto si no estudiaste... tienes una recuperación, un refuerzo. Si no, bueno, hacemos una adaptación... porque no pueden. Y no es que no podáis. Tenéis capacidad de sobra, y lo sabéis. Vuestro problema es de esfuerzo. ¡Sois unos vagos! Y lo decimos hasta en clase y os reís y lo reconocéis. Pero es que cuando salgáis de aquí la vida os va a poner en vuestro sitio, a bofetadas. Y es lo que realmente os quiero ahorrar", afirma Gallardo.

Pero hay mucho más... No te pierdas todo el contenido del vídeo, que ya ha sido visualizado por más de 50.000 personas en unas horas.