CCOO pide a Educación la negociación de las oposiciones de 2018 y 2019 con 2.000 plazas

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Cantabria ha pedido al consejero de Educación, Ramón Ruiz, la convocatoria urgente de la mesa de negociación para abordar la convocatoria de oposiciones docentes en la comunidad autónoma en 2018 y 2019, que en su opinión deberían incluir un total de 2.000 plazas.

En concreto, según ha explicado en rueda de prensa la secretaria general de la citada federación, Conchi Sánchez, a juicio de CCOO deberían convocarse 500 plazas de Infantil y Primaria y 500 de Secundaria el año próximo y otras tantas en 2019. Se trata de una "oferta ajustada a la realidad", ha asegurado.

Sánchez ha subrayado la necesidad de abrir "más pronto que ya" la mesa de negociación, que en su opinión debe presidir el consejero de Educación, Ramón Ruiz, de forma que en el mes de noviembre los aspirantes conozcan los cuerpos y especialidades convocados.

Se trata de "dar luz a la incertidumbre", dar "motivación y esperanza" a quienes pretenden presentarse, desde los recién titulados, "para que puedan acceder pronto a un puesto de trabajo", a quienes ocupan una vacante, de modo que "puedan organizarse la vida".

Porque, ha subrayado Sánchez, "no puede volver a ocurrir lo que ha pasado este año; no se puede seguir jugando con el tiempo y las ilusiones de la gente", ha remarcado en alusión a la decisión de no convocar oposiciones en la enseñanza en 2017.

La secretaria general de la Federación cántabra ha recordado la "apuesta firme" de CCOO por la estabilidad de las plantillas en Educación, un ámbito con una alta tasa de interinidad y por tanto, de inseguridad, agravada este año por la no convocatoria de oposiciones, ha denunciado.

CONFLICTO SOCIAL

La interinidad también preocupa al sindicato a nivel nacional. De hecho, el responsable de enseñanza pública no universitaria de CCOO, Francisco García, ha recordado que este sindicato ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2017, cuya tramitación parlamentaria comienza hoy, para que no se incorpore la "limitación" de un máximo de tres años de contratación en el ámbito de la docencia.

Se trata, ha dicho, de una cuestión introducida por el Gobierno "por su cuenta" y "no pactada" con los agentes sociales, que CCOO rechaza porque no quiere que se perjudique a los interinos.

En este sentido, García ha advertido que si el Ejecutivo de Mariano Rajoy no "asume" esta petición, "se va a generar un gran conflicto social en el que nos va a tener enfrente".

ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE

Respecto al acceso a la función pública docente, si bien CCOO no quiere "que se cambien las reglas del juego a mitad de la partida", sí aboga por introducir cambios, especialmente dado el "volumen de ingreso" previsto en todo el país hasta 2020, que según García suma más de 130.000 plazas, incluidas las jubilaciones desde 2017 y las 90.000 de consolidación de puestos.

A juicio del sindicato, el sistema de acceso debería computar "al máximo" la experiencia laboral, y en este sentido se remite a jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que la experiencia debería suponer un tercio de la nota final.

También defiende la necesidad de renovar los temarios, que datan de los años 90, y donde no se debería ser "excesivamente exhaustivo" puesto que los conocimientos "ya se han demostrado en la carrera"; y una mayor valoración del desempeño del trabajo.

El sindicato ya se ha dirigido al Ministerio para que convoque la mesa sectorial para abordar estas propuestas pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.