CCOO ofrece asesoramiento jurídico al profesorado opositor que no aparece en los listados

El sindicato CCOO ofrecerá asesoramiento jurídico y orientará al profesorado opositor que por diferentes problemas informáticos no constan en la lista de admitidos ni de excluidos de las próximas oposiciones. Así, desde el sindicato se indicará a los afectados cómo iniciar una reclamación ante la Administración.

Según explica CCOO a través de un comunicado, diferentes problemas informáticos han imposibilitado la teletramitación de numeroso profesorado opositor que descubrió, por sorpresa, no estar ni en el listado de admitidos ni el de excluidos a las próximas oposiciones. Durante el periodo de reclamaciones, este profesorado, de modo individual, ha presentado escrito para ser incluido. No obstante, la Consejería de Educación aún no ha tomado una decisión al respecto.

En este sentido, el sindicato señala que la Consejería ha informado que "adoptará medidas cautelares" hasta que no resuelva individualmente la admisión o exclusión de cada uno de estos docentes, señalando que, en tanto, "incluirán cautelarmente a este profesorado en un listado aparte que se hará público en breve". Ello, permitiría que estos docentes pudiesen presentarse a la primera prueba de la oposición a la espera de una decisión definitiva.

Ante lo ocurrido, el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, señala que "la Consejería debe resolver positivamente todos estos casos de exclusiones, de poseer este personal los requisitos exigidos, dado que el programa informático no avisa que no se ha realizado la teletramitación correctamente, aunque sí permite el pago de derechos de examen".

Según el sindicato, existe profesorado que incluso ha podido imprimir el comprobante de la realización del proceso, si bien éste no incluye el sello de la Administración, "lo que es a todas luces confuso dado que la aplicación no informa de que se ha producido un error en la tramitación de la instancia". Además, añade que "hay profesorado que puede demostrar con facturas telefónicas que realizó la consulta correspondiente tanto a la propia Consejería de Educación como a la de Hacienda en la que se realiza el pago y cuyo comprobante dispone".

Del mismo modo, CCOO recuerda los "perjuicios" que esta exclusión conlleva para este profesorado porque, "además de impedir poder participar en el proceso de oposición, les provocará la expulsión automática de las bolsas de trabajo impidiéndoles trabajar en el futuro, a pesar de que en muchos casos este profesorado tiene varios años de servicio como docente en la educación pública andaluza".

Por ello, Molina considera imprescindible que "se dé una respuesta positiva y urgente a este profesorado, tal como se ha hecho en anteriores convocatorias, cuando se han producido problemas similares, con una normativa de oposiciones idéntica en lo que se refiere a esta cuestión". Igualmente, el responsable sindical "exige que la Consejería cuente con el personal administrativo necesario que lo haga posible en los plazos correspondientes tal como el resto del profesorado opositor".

Ante esta situación, el sindicato anima a este profesorado, de no estar incluido en el listado definitivo ordinario que será publicado en breve, a que inicie un Recurso Contencioso Administrativo. "Para facilitar esta vía de reclamación y garantizar todos los derechos que asisten a este profesorado, CCOO se ofrece a asesorar jurídicamente a todo el personal docente afectado que lo requiera", apostilla Molina.