CCOO insta a mejorar las condiciones económicas del profesorado y quiere reducir al 15% la tasa de interinos en 2020

Etiquetas

Advierte de la posibilidad de movilizaciones "crecientes" si los docentes no participan en las negociaciones del pacto educativo

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obras de Cantabria ha instado al consejero de Educación, Ramón Ruiz, a mejorar las condiciones económicas del profesorado, para lo que debe recuperar la negociación del acuerdo de 2008 por el que todavía se adeudan 90 euros a cada docente, así como a retomar las negociaciones de las reposiciones, con el objetivo sindical de reducir la interinidad del 33% actual al 15% en 2020.

Son dos de la demandas que ha formulado hoy la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria, Conchi Sánchez, quien también ha anunciado su intención de ser reelegida en el cargo en el congreso que se celebrará el 25 de marzo.

Además, ha advertido de la posibilidad de convocar movilizaciones de "intensidad creciente" si los docentes no participan en las negociaciones del pacto educativo, que en el caso de Cantabria debe incluir el acuerdo de 2008 y la negociación para adaptar el permiso de paternidad, entre otros asuntos como la inclusión de moscosos.

En rueda de prensa, Sánchez ha valorado el presupuesto de la Consejería de Educación para 2017, que no ve "con buenos ojos", y ha expresado su "sorpresa" por cuanto entre las 80 medidas acordadas entre PSOE, PRC y Ciudadanos "no hay una mención para el profesorado", ni en mejora de condiciones económicas ni laborales ni en cuanto al incremento de la plantilla ni de la formación.

Aunque ha reconocido que el 58% del presupuesto se destina al pago del profesorado, como ha dicho el consejero, la sindicalista ha denunciado que a los docentes "no ha llegado" la "recuperación económica anunciada por el PP" y sufren pérdida de poder adquisitivo.

En este sentido ha recordado que en 2008 el Gobierno de Cantabria firmó un acuerdo retributivo progresivo por el que se adeuda 30 euros correspondientes al último tramo, más otros 60 euros del proceso de implantación de la LOE, y ha instado al consejero a "recuperar la negociación" y pagar ambos conceptos.

El sindicato no entiende que el presidente del Gobierno de Miguel Ángel Revilla (PRC), que en las televisiones defiende la educación "como pilar fundamental", en el presupuesto "no mencione al profesorado", y que PSOE y C's, que están negociando un pacto nacional por la educación, no se refieran a las condiciones económicas y laborales de los docentes.

Por otra parte, Sánchez ha expresado su satisfacción por haber conseguido, según ha dicho, que se elimine la tasa de reposición (inicialmente era del 100% para este año, con 180 plazas) y ha anunciado que el objetivo es establecer un plan de legislatura, con objetivos medibles, para reducir la inestabilidad laboral.

En Cantabria hay unos 4.000 docentes de Infantil, Primaria y Secundaria de los que el 33% son interinos y que en el caso de los dos primeros tramos ascienden a 750 docentes. CCOO pretende que dicha tasa se reduzca al 15% en 2020, para lo que sería necesario cubrir unas 500 plazas en Infantil y Primaria y entre 500 y 800 en el resto de niveles.

El sindicato quiere negociar "un plan de choque contra la precariedad, la interinidad y los contratos a tiempo parcial", en una apuesta por la calidad de la educación, que pasa "por la estabilidad de las plantillas", ha subrayado Sánchez.

PACTO EDUCATIVO

Respecto al pacto nacional por la educación, la secretaria general ha reivindicado que los docentes tienen que ser los "actores protagonistas" y no "meros figurantes como hasta ahora" tanto en los pactos con el Estado como en las leyes de las comunidades autónomas, a los que además ha exigido dotación presupuestaria y coordinación con otros estamentos de la comunidad educativa como los alumnos, padres o sindicatos de estudiantes.

Unos pactos que deben recoger el acceso a la función pública, la formación y compromisos de estabilidad, retributivos y de dignificación de la profesión docente, entre otros, ha defendido, subrayado que en CCOO "no queremos titulares sino hechos contrastables".

Por eso ha subrayado que si los partidos quieren el apoyo de este sindicato "tendrán que hacernos partícipes de la negociación", y en caso contrario, se plantearán movilizaciones.

Finalmente, Sánchez ha anunciado que el Congreso de la Federación de Enseñanza de CCOO Cantabria se celebrará el 25 de marzo, tras tres asambleas previas (una a finales de enero y dos en febrero) y que ella se presentará a la reelección para liderarla.

Ha asegurado que le hace "mucha ilusión" renovar el cargo, para el que cuenta con un proyecto y unos compañeros que le han trasladado su confianza.