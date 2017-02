CSIF pide negociar ya la oferta de empleo público y nueva orden de regulación de comisiones de servicio en Educación

Etiquetas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a la Administración "la convocatoria urgente" de una mesa sectorial para tratar temas "tan inaplazables" como son la oferta de empleo público de este año y la nueva orden de regulación de las comisiones de servicio.

Según destacan desde el sindicato, el pasado mes de enero "estuvo cargado de reuniones en Educación, con mesas técnicas y sectoriales, y negociaciones de plantillas de docentes así como la nueva orden de bilingüismo, cuyas propuestas por parte de la Administración fueron rechazadas por CSIF, al considerar que las plantillas debían estar ligadas a la oferta de empleo público, y la segunda referida a la orden de bilingüismo, favorecía claramente a los colegios concertados".

Por tanto, CSIF entiende que hay cuestiones "que no se pueden dilatar más en el tiempo como son la oferta de empleo público de este año y la nueva orden deregulación de las comisiones de servicio".

"Somos conscientes de que todavía no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, que son los que condicionan el número de plazas a sacar, pero insistimos en la idea de que se puede empezar a negociar las especialidades que se tiene previsto sacar a oposición, y una vez que se aprueben dichos presupuestos, especificar el número de plazas a convocar", indican.

"Nuestro sindicato fue uno de los que consiguió el aplazamiento de las oposiciones de este año, ante la inmediatez de las mismas, dando un año y medio para poder prepararse bien las oposiciones, sin prisas ni agobios. Pero si se sigue retrasando la negociación de las plazas a convocar, la incertidumbre del personal opositor sigue en aumento al no tener la seguridad de que se vayan a convocar su especialidad".

Por este motivo, "exigimos el retomar las negociaciones, que aunque en un primer envite no hayan sido del todo positivas, ya que sólo lograron el voto afirmativo de ANPE en la negociación de las plantillas, no así en la orden de bilingüismo, en la que lograron un no rotundo por parte de todos los sindicatos".

"Solicitamos a la Administración el mismo esfuerzo realizado e intentar alcanzar un acuerdo en la oferta de empleo público y la orden de regulación de las comisiones de servicio".

Con todo ello, CSIF cree necesario "velar por los docentes, tanto interinos como de carrera, para poder facilitar en lo que sea posible sus condiciones laborales y que sólo tengan que preocuparse por ejercer la docencia directa con sus alumnos".