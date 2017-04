Concentraciones con "éxito" participativo en Delegaciones de Educación contra las oposiciones de conservatorios en 2017

Etiquetas

El sindicato CCOO-A ha hecho hincapié en el "éxito" de participación de las concentraciones ante las Delegaciones Territoriales de Educación de la Junta convocadas para este miércoles en el marco de las protestas organizadas por el sindicato contra la convocatoria de oposiciones a 200 plazas de profesorado de conservatorio para 2017, frente a la pretensión de que se lleven a cabo el año que viene para evitar el 'efecto llamada'.

Mientras que fuentes de la Consejería de Educación cifraban a Europa Press en el 1,4 por ciento el seguimiento del profesorado en la primera jornada de huelga indefinida convocada en este sector, CCOO ha asegurado en una nota que ha podido obtener información de 817 docentes interinos de los algo más de 900 que trabajar en los conservatorios andaluces. De ellos, según han podido contrastar el sindicato, 298 han hecho uso de la huelga, lo que supone un 36,47 por ciento del total de la plantilla de su profesorado interino.

La Junta, "de modo unilateral, en solitario y tras numerosos años sin realizar convocatoria", ha ofertado oposiciones "en tanto que previsiblemente numerosas comunidades autónomas las llevarán a cabo en 2018. Solo Baleares, con el sabido impedimento del idioma, oferta este año oposiciones de conservatorios, un hecho que provocará que en Andalucía la relación docente opositor y plazas convocadas sea desproporcionada", ha lamentado CCOO.

Desde el sindicato se indica que el seguimiento ha sido mayor en Huelva, Málaga y Granada, provincias que en algunos casos han superado el 60 por ciento. "Si tenemos en cuenta los porcentajes de participación en la huelga en relación a las especialidades que han sido convocadas, el porcentaje de profesorado en huelga es mucho más alto", ha indicado Molina.

CCOO anima así al profesorado de los conservatorios a que "continúe en esta lucha", y a aquel que aún no ha participado a que se sume, "porque está en juego su futuro laboral y la estabilidad de las plantillas de los conservatorios andaluces". "Es posible revertir esta situación porque no es cierto que no queramos que no haya oposiciones, sino que exigimos que éstas estén coordinadas con el resto del Estado; ai el Gobierno andaluz quiere ir a pecho descubierto frente al resto del Estado, que no lo haga con su profesorado y deje de mentir", finaliza el dirigente sindical.