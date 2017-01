EDUCACIÓN. PADRES, PROFESORES Y ESTUDIANTES LLAMAN A LA HUELGA GENERAL CONTRA LA LOMCE

Etiquetas

- Piden que el Pacto de Estado sea “social y no solo político”. Padres de alumnos, sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles miembros de la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública han convocado una huelga general en todos los niveles de la enseñanza para el próximo 9 de marzo contra el recurso que el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Congreso de levantar su veto a una iniciativa parlamentaria que pedía la derogación de la Lomce. Además, exigen al Ministerio de Educación que tenga en cuenta sus reivindicaciones de cara al futuro Pacto de Estado por la Educación, para que sea “social y no solo político”.Apoyada por los sindicatos docentes de CCOO, UGT, CGT y STES; Movimientos de Renovación Pedagógica; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa); el Sindicato de Estudiantes (SE); la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (faest); Estudiantes en Movimiento y el Frente de Estudiantes, se trata de la tercera huelga general en educación convocada de forma unitaria por padres, profesores y alumnos desde la llegada del PP al Gobierno.En rueda de prensa, el presidente de Ceapa y portavoz de la plataforma, José Luis Pazos, señaló que los objetivos de la huelga pasan por “la retirada inmediata del recurso del Gobierno, el inicio de los trámites para derogar la Lomce y un compromiso por escrito de que se pondrá fin a los recrotes”. “Si quiere evitar la huelga, (el Ejecutivo) lo tiene fácil”, afirmó.La secretaria general del SE, Ana García, animó a padres, profesores y alumnos “a vaciar las aulas y a llenar las calles” el próximo 9 de marzo, y subrayó que esta huelga “no se dirige solo contra el Gobierno del PP, sino también contra la dirección golpista del PSOE y Ciudadanos".Pidió revertir todos los recortes educativos aplicados desde 2012, como el aumento de las ratios de alumnos por aula, el incremento de la jornada lectiva de los docentes y la pérdida de puestos de trabajo en la escuela pública.Alejandro Delgado, presidente de Faest, se refirió por su parte al nuevo modelo de becas, más exigentes y con menor dotación, y al encarecimiento de las tasas de la matrícula universitaria, que “han expulsado a miles de estudiantes de la Universidad”, y exigió la derogación de ambos reales decretos.Adrián Junyen, coordinador del Frente de Estudiantes, que por primera vez se une a la plataforma, recordó a su vez el encarecimiento de los precios en Formación Profesional, pues “no puede ser que en Cataluña se llegue a pagar hasta 600 euros“, y pidió prácticas remuneradas para estos alumnos.DUDAS SOBRE EL PACTOEl secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, expresó sus dudas sobre la voluntad del Gobierno de lograr un acuerdo educativo que cuente con todos, ya que “son los mismos que en cuanto pueden, recurren una iniciativa para que el Congreso debata la derogación de la Lomce".“De momento no hay ninguna hoja de ruta para alcanzar un pacto social educativo, sí un pacto político”, dijo, y acusó al Gobierno de limitar los trabajos de la subcomisión para dicho acuerdo solo al ámbito de los partidos. “Eso de que el pacto está por encima de los contenidos a nosotros no nos vale, y así se lo vamos a repetir”, manifestó.Para la secretaria general de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, “se nos quiere imponer un pacto desde arriba, y no lo vamos a permitir ”. "Parece que quieren que vayamos 10 minutos (a la subcomisión), dejemos nuestros papeles y se acabó”, pero “nosotros reclamamos un verdadero pacto social”.Además, subrayó que aparte de esta mesa, “existen diversos foros de negociación con el profesorado que el ministro ha vaciado de contenido” y que debería convocar para tratar temas laborales.También Voro Benavent, secretario general de STES,se mostró desconfiado respecto a la voluntad del Gobierno de contar con la comunidad educativa (padres, profesores y alumnos) en la negociación del citado pacto, y como ejemplo puso su empeño en defender la Lomce, “una ley que nació con el rechazo absoluto de todas las fuerzas parlamentarias, salvo el PP, y de toda la comunidad educativa".Finalmente, García afirmó que no formarán parte de ningún pacto con la patronal y con la Iglesia, y prometió más movilizaciones si sus reclamaciones no son atendidas.