La Junta de Personal Docente de Cantabria pide al Gobierno una solución para los interinos docentes

La Junta de Personal Docente de Cantabria ha entregado hoy un documento, firmado por todos los sindicatos que la componen y dirigido al delegado del Gobierno en la comunidad, Samuel Ruiz, en el que solicitan una solución para el profesorado interino, un tercio del total en la región, tras la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de un artículo que no permite estar más de tres años en dicho régimen.

Cantabria cuenta en la actualidad con 1.750 interinos en vacante completa y 550 en contratos a tiempo parcial, es decir, uno de cada tres docentes en la región está en situación de internidad, lo que según la Junta de Personal Docente, "amenza con colapsar el sistema".

En este sentido, el portavoz de la Junta de Personal Docente, Jesús Aguayo, ha recordado que la situación de Cantabria "difiere" del resto del Estado porque es la comunidad que mayor tasa de internidad tiene, un "33-34%", "la mitad" que en Castilla y León, con lo que la oferta de empleo público para reducirla tendría que ser "mucho mayor" que en otras comunidades autónomas. "Siempre va a ser más difícil reducir aquí estas cifras porque partimos de unos techos más altos", ha comentado.

Al respecto, ha señalado que el consejero de Educación de Cantabria, Ramón Ruiz, ha adelantado en la última mesa técnica celebrada la semana pasada su intención de llegar a un acuerdo para publicar un decreto en la comunidad autónoma que secuencie en al menos tres convocatorias de empleo público la reducción del número de interinos, hasta llegar a un "10-12% de internidad".

Tras registrar el escrito en la Delegación del Gobierno, Aguayo ha expresado la preocupación y "alarma" de los sindicatos tras conocer la intención del Gobierno de establecer en tres años el tiempo máximo que puede estar contratado un interino en la administración pública.

"Nos parece que eso tendrá una consecuencias tremendas en todos los ámbitos de la educación pública, especialmente en la docencia", por lo que, a través del escrito dirigido al delegado del Gobierno, la Junta de Personal le solicita que, a través de enmiendas a los PGE, se retire "esta parte tan polémica".

En este sentido ha asegurado que el Ministerio de Educación no ha sabido aclarar a las administraciones regionales "qué tipo de incidencia va a tener entre el profesorado" de la enseñanza pública.

Aguayo ha recordado que en el último acuerdo de la Mesa de la Función Pública se establecía un límite del 8% de interinidad, lo que significa que en toda España "seguirá habiendo miles y miles de interinos a pesar de que el 90% de las plazas se sigan sacando a oferta de empleo público".

Lo que pretenden los sindicatos es que "esas muchas o pocas plazas que sigan en interinidad, no se las limite a tres años".

ACLARACIONES

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, ha avanzado que, según las últimas noticias de este sindicato, "el Partido Popular ha enmendado su propia enmienda", de modo que el artículo 19.2 de los PGE no afectaría "por lo menos" a los funcionarios interinos del personal sanitario ni educativo.

De momento son "promesas y promesas" y tanto PP como PSOE "dicen que se va a arreglar" pero "no lo acabamos de ver de forma efectiva" por lo que los sindicatos apuestan por llevar a cabo "medidas de presión". "Si no nos lo aclaran en esta semana, anunciamos concentraciones de interinos y esperamos no tener que llegar a huelgas o manifestaciones", ha advertido.

En este sentido, la presidenta de ANPE Cantabria, Ruth Trueba, ha anunciado que este jueves se organizará una concentración para hacer presión a todos los grupos políticos "de manera que se clarifique a final de semana a más tardar".

Trueba ha recordado que este sindicato ha presentado enmiendas a los PGE para que se aclare el citado artículo, que considera "farragoso", así como que el Ministerio ha trasladado "un mensaje de tranquilidad de que no va a afectar al colectivo docente..., que si esas son las intenciones, que el colectivo docente quede fuera".

Pero lo que quieren es que se "clarifique por escrito" porque "se está jugando con la precaridad laboral de un 30% de la plantilla de las administraciones públicas", además de con las ofertas de empleo público, que, pese al anuncio inicial, finalmente no se han convocado.

Finalmente, el secretario de Ensañanza de UGT, César Cos, ha advertido que se trata de una cuestión de "calidad del sistema educativo" porque, si la internidad docente se limita a tres años, "nuestros hijos van a ver peligrar sus evaluciones y por tanto, el sistema público va a mermar en calidad, algo que me imagino que ningún partido político quiera".

Por ello, ha pedido al PP y a Ciudadanos que "reconsideren" esta medida y al resto de fuerzas políticas que "presionen" porque "son los que tienen la llave para que esto no se lleve a efecto".

CONVOCATORIA 2018

Por lo que se refiere a la convocatoria de plazas de personal docente para 2018, la Junta de Personal Docente de Cantabria apuesta porque haya una "coordinación" de todas las comunidades autónomas, lideradas por el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.