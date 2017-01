La US empezará a trabajar en febrero en la modificación del protocolo de acoso tras el caso de Romero

Etiquetas

El SAT ve "poco constructiva" la reunión del Comité de Seguridad y Salud y lamenta "la falta de autocrítica" del equipo de gobierno de la US

El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Sevilla, tras la reunirse este lunes en sesión extraordinaria, se compromete a empezar a trabajar durante el mes de febrero en la evaluación y propuesta de modificación de los procedimientos de atención y prevención de conductas que atenten contra la dignidad de las personas, incluido el protocolo de acoso, tras el caso del catedrático Santiago Romero, que ha sido condenado a siete años de prisión como consecuencia de los abusos sexuales y lesiones cometidos contra dos profesores y una becaria de investigación de la Facultad de Educación

Además, y a través de un comunicado, la Hispalense indica que lamenta "firmemente el abuso sexual continuado sufrido" por estas dos profesoras y esta becaria", y muestra "su total apoyo a las víctimas, reconoce, admira y agradece su valentía y muestra su absoluta repulsa y condena a todas aquellas conductas que atenten contra la dignidad y la libertad de las personas".

Asimismo, el Comité se compromete "a investigar y evaluar" las actuaciones realizadas hasta el momento para "implementar las mejoras que se estimen necesarias, escuchando muy especialmente la voz de estas tres mujeres que han sido víctimas de los hechos; y sin olvidar asimismo a la Facultad de Ciencias de la Educación en este proceso de evaluación y restablecimiento de los daños tanto personales como institucionales consecuencia de este caso".

Por su parte, del profesorado del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha calificado este Comité de Salud y Seguridad, que ha estado presidido por la vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios, Ana López, y ha contado con presencia de los delegados de Prevención de la plantilla docente e investigadora (PDI) y de administración y servicios (PAS), de "poco constructivo" y de "muy negativo", porque el equipo de gobierno de la Hispalense "ha tenido un actitud a la defensiva, sin autocrítica, ni hacer un análisis profundo de lo ocurrido", asegura.

En este sentido, desde el SAT señalan, en declaraciones a Europa Press, que han presentado 16 propuestas para avanzar en la lucha contra acosos y abusos en la US, pero "nos han dicho que para un futuro" y que "en febrero quizás se nos presente un cronograma, pero nada específico"; además, continúan, "hemos coincidido con otros sindicatos en poner en marcha un comisión independiente para investigar qué pasó en Ciencias de la Educación que no se tomaron las medidas cautelares necesarias frente a tres casos de abusos sexuales, y se nos ha dicho que no se podía votar esta comisión porque no estaba en el orden del día".

"Es una actitud antidemocrática" por parte del Comité, manifiestan desde el SAT, que también ha indicado existe consenso del Comité "en el apoyo total a las tres compañeras víctimas, también en el tema del apoyo total para que puedan desarrollar sus carreras académicas con todas las garantías, y que todas las personas que sufren abuso y acoso en la US denuncien". "También hemos preguntado qué hacer, qué mejorar para que las personas que sufren abusos en la US no tengan miedo y se atrevan a denunciar, y esa pregunta se ha quedado sin contestar", añade.

Entre las 16 propuesta presentadas, además de las ya citadas, están también otras medidas como "la expulsión definitiva del abusador de CCEE de la plantilla de PDI de la US y de su condición de funcionario; el cese inmediato del actual director del Departamento de Educación Física y el Deporte por no haber atendido adecuadamente a las tres víctimas en CCEE, sino todo lo contrario; y un homenaje oficial a las tres valientes compañeras denunciantes de abusos en la facultad de CCEE y el establecimiento de un recordatorio permanente a la lucha contra los abusos en el patio de dicha facultad, con por ejemplo una escultura".

Igualmente, proponen, entre otras, "la puesta en marcha de un Plan de Protección, Reparación y Reconocimiento a las Víctimas de Acosos y Abusos en la US, como parte de un Sistema de Gestión de la Prevención Primaria de los Riesgos Psicosociales; realizar un análisis detallado de los procesos administrativos en la US en los que falta transparencia con el objetivo de impulsarla definitivamente; o acabar con el traslado de las personas denunciantes de servicio/departamento como 'modus operandi' habitual en la US frente a las denuncias de acosos y abusos, en vez de ir a la raíz del problema".