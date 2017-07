UN ALUMNO DE LA URJC DISEÑA PRÓTESIS DE MANOS Y BRAZOS EN 3D QUE OFRECE A PERSONAS SIN RECURSOS EN KENIA

Etiquetas

Guillermo Martínez, un alumno de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, ha diseñado manos y brazos protésicos por impresión 3D, que llevará a Kenia la próxima semana para que personas con escasos recursos económicos puedan contar con una de estas prótesis sin coste alguno. Según informó este jueves el centro universitario, este alumno de último curso de Ingeniería en Organización Industrial ha creado un brazo con articulación de hombro que llevará él mismo a la región de Kabarnet, en Kenia. El propio estudiante ha costeado el viaje y se ha puesto en contacto con la ONG Bamba Kenya.“Estoy convencido que va a ser una experiencia única debido no solo al contraste cultural, sino también por la satisfacción de ofrecer algo de manera personal a las personas de esta región, que seguramente de otra forma no hubiesen podido acceder a este tipo de ayudas”, afirmó Guillermo Martínez.En la actualidad ultima tres prótesis de mano prensil, dos de ellas de antebrazo y otra de brazo completo, así como varios repuestos para cubrir la primera ronda de demanda. Dichas prótesis mecánicas funcionan gracias al giro de las articulaciones, ya sea de muñeca o codo, y tras el nuevo diseño también de hombro. Martínez explicó que “en el momento del movimiento, todos los dedos se cierran ,pudiendo agarrar o sujetar objetos y facilitar la vida cotidiana a la persona”. Para su fabricación ha utilizado la técnica de ensamblado con termoconformado, consistente en una operación secundaria tras la impresión 3D de cada pieza. “Para reducir tiempos de impresión, se imprimen las piezas más grandes sin apenas altura, la cual no es su forma final, y a continuación se someten dichas piezas a altas temperaturas, ya sea por aire caliente o con agua entre 80-100ºC. Esto supone que la pieza sea moldeable para conformarla de manera manual hasta conseguir su forma final, pudiéndose así ensamblar todas las piezas que componen la prótesis”, añadió.