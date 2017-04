(AMPLIACIÓN) PRESUPUESTOS. LOS MÁSTERES PODRÁN SER 700 EUROS MÁS BARATOS

Etiquetas

- Gracias al nuevo margen de tasas que permitirá Educación, que pide a las CCAA que “lo hagan posible”. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 contempla una reducción en la horquilla de tasas de matrícula para los másteres no habilitantes por la parte inferior, que pasa del 40 al 15%. Esto podría suponer un ahorro medio de 714 euros (en torno al 30%), siempre que las comunidades autónomas decidan rebajar al máximo permitido el precio de dichos estudios.Así lo indicó este miércoles el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, en la presentación de las cuentas de su departamento ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.En su intervención, Marín pidió a las autonomías adoptar la parte más baja de la horquilla y fijar unas tasas de matrícula del 15%, aunque reconoció que “ahora les toca a ellas tomar la decisión”.Defendió que se trata de una medida “ampliamente demandada” por los estudiantes, que manifestaban una gran preocupación por el elevado precio de los másteres.Según Marín, esto viene a paliar una de las críticas que originó la entrada en vigor del decreto del 3+2, que permite la introducción de másteres de dos cursos.700 EUROS DE AHORRO Desde que el Real Decreto 14/2012 amplió de forma extraordinaria la horquilla de precios que las comunidades autónomas pueden fijar para los estudios universitarios (grados y másteres), los alumnos deben asumir entre el 40 y el 50% del precio real de los másteres no habilitantes, es decir, todos aquellos no necesarios para el ejercicio profesional.Con la nueva medida, deberán pagar entre el 15 y el 50% de dicho precio, con lo que el mínimo de la horquilla se iguala al de los grados y al de los másteres habilitantes (imprescindibles en Ingeniería, profesorado de Secundaria y Abogacía).Según cálculos del Ministerio, el ahorro medio podría llegar a los 714 euros, siempre que las comunidades opten por la parte inferior de la horquilla del 15%.En la actualidad, el crédito de los másteres no habilitantes cuesta de media 39,12 euros, lo que supone 2.367 euros para un máster estándar (de 60 créditos).Si un máster habilitante promedio cuesta 1.633 euros (con 27,33 euros el crédito), el ahorro máximo rondaría los 714 euros, esto es, un 30%.“Corresponde ahora a las comunidades hacerlo realidad”, precisó Marín, quien justificó su decisión de no reducir también el máximo de la horquilla “porque lo importante es el precio de entrada”.Fuentes del Ministerio de Educación confirmaron que la medida cuenta con el beneplácito de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que demanda desde 2012 una reducción generalizada de los precios de matrícula.