Arranca la EvAU en Madrid entre nervios de los alumnos y con Historia como la materia que infunde más respeto

La nueva Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) ha arrancando este martes en Madrid con los típicos nervios de los alumnos antes de comenzar los exámenes y con Historia como la asignatura que infunde más respeto entre los estudiantes.

A partir de las 9 horas los alumnos empezaban a apostarse a las puertas de las facultades de las universidades publicas que organizan esta nueva prueba de acceso a los estudios superiores, que se despliega ya con el nuevo currículum LOMCE y que es muy parecida a la antigua Selectividad.

En la Comunidad de Madrid, casi 31.000 alumnos se examinan tras culminar sus estudios de Bachillerato o los grados superiores de FP, un número ligeramente inferior al del año pasado con la antigua Prueba de Acceso a la Universidad.

Diversos alumnos consultados por Europa Press que esperaban a las puertas de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) reconocían que estaban un poco nerviosos antes del inicio del examen, pero aseguraban que venían preparados para afrontar la prueba.

Un mínimo de tres semanas han dedicado a preparar la EvAU, sobre todo la última previa a la prueba, aunque señalaban que la preparación la aporta el conjunto del curso. "Lo que no has hecho en dos años no puedes compensarlo en dos semanas", ha apuntado una de las alumnas que esperaba a entrar en el aula. "La verdad que da un poco de respeto", apuntaba otro estudiante.

Respecto a la asignatura que más temían, la mayoría de alumnos consultados lo tenían claro: historia. "Hay muchos datos y tienes que tener mucha memoria y muchos conceptos", ha comentado una alumna. Otra explicaba que lo que más le preocupa es que el examen salgan preguntas del siglo XIX y XX.

Lengua castellana y Literatura son otras materias que infunden respeto entre los futuros universitarios. Uno de ellos comentaba que le preocupaba que hubiera preguntas sobre el modernismo. Otro apuntaba a la Generación del 27 como contenido que le gustaría evitar.

Entre las quinielas algunos de los estudiantes apuntaban a la posibilidad de que saliera una pregunta sobre Juan Goytisolo, recientemente fallecido. No obstante, una profesora que acompañaba a sus alumnos quitaba importancia a esas predicciones y recordaba que el examen se prepara con mucha antelación.

Entre las materias que llevaban más preparadas, Matemáticas era la más señalada por los estudiantes. Enfermería y las ingenierías eran las carreras por la que se decantan la mayoría de estudiantes que se concentraban a las puertas de la Facultad de Odontología de la UCM. También Derecho, Administración y Dirección de Empresas y dobles grados figuran entre las preferencias.

A su vez, casi todos los estudiantes apuntaban que iban a realizar la prueba voluntaria para tratar de obtener la mejor nota posible y tener más opciones de poder elegir carrera.

Ya en las aulas, los examinadores daban las instrucciones pertinentes a los alumnos, repartiendo los códigos personales que deben adjuntar a la prueba y la necesaria presencia del DNI. Como es habitual y para respetar la cadena de custodia de la prueba, los exámenes con sobre cerrado solo se pueden abrir al inicio de cada prueba.

Los profesores de los institutos que han acompañado a sus alumnos les recomiendan leer bien las preguntas y asegurarse que marcan bien la opción por la que se evalúan.

TRANQUILIDAD

El vicerrector de Estudiantes de la UCM, Javier Contreras, ha aconsejado a los estudiantes que deben estar tranquilos porque la gran mayoría vienen preparados para superar la prueba. De hecho, recuerda que el 95 por ciento de los estudiantes supera esta prueba de acceso.

También incide en que la EvAU es muy similar a la Selectividad y que la Complutense oferta 14.200 plazas el curso que viene. Contreras subraya que Medicina y las carreras de Ciencias de la Salud son las más demandas por los estudiantes en la Complutense.

En este sentido, ha añadido que espera que no haya más cambios en las pruebas de acceso a la universidad porque "garantiza la igualdad de oportunidades". "Por qué modificar algo que viene funcionando durante los últimos 40 años", se ha preguntado.