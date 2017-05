La CEOE pide participar en el diseño de los títulos universitarios

Etiquetas

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) plantea en su 'Libro Blanco de los Empresarios Españoles. La Educación importa' participar en el diseño de las titulaciones universitarias de Grado y Postgrado. Además, ha reclamado desgravaciones fiscales a las familias que opten por llevar a sus hijos a un centro privado en la etapa obligatoria.

Estas son algunas de las propuestas de los empresarios, presentadas este jueves 25 de mayo en la sede de la CEOE, en un acto presidido por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, donde el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha señalado que este documento es la aportación de esta organización al Pacto Social y Político por la Educación.

"Los empresarios estamos a su disposición para mejorar la educación, que es prioritaria y estratégica para un futuro mejor, que es lo que queremos para nuestro país", ha indicado Rosell al ministro, al que le ha pedido que cuente con ellos para la mejora del sistema educativo.

"Habrá que decir al mundo de la enseñanza qué es lo que necesitamos para la rentabilidad de los recursos, que no son infinitos" , ha subrayado el presidente de la CEOE, que ha insistido en que el sistema educativo "debe alinearse" al mercado laboral "para evitar frustración y despilfarro". Si bien no tiene "nada en contra" de la Filología etrusca, que no existe como carrera universitaria, también ha señalado que "sería absurdo" incentivar la enseñanza en esta materia y que "el número de licenciados se incrementara año a año".

La CEOE insiste en su informe en adaptar el sistema educativo a las necesidad del mercado laboral ante "la falta" de perfiles profesionales para determinados puestos. Para ello, pide "mayor protagonismo" de las empresas en la definición de títulos de Formación Profesional, la incorporación de las organizaciones empresariales al Consejo de Universidades y su participación en la definición de los currículos de Grado y postgrado universitarios.

