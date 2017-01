MADRID. CIUDADANOS ACUSA AL PP DE “LLEVAR AÑOS UTILIZANDO LAS UNIVERSIDADES COMO PLATAFORMA DE COLOCACIÓN DE AMIGUETES”

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy, dirigiéndose a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que “habla mucho de autonomía universitaria, pero sólo de puertas para fuera, porque de puertas para dentro llevan años colonizando las universidades públicas, utilizándolas como plataforma de colocación de amiguetes, familiares y compañeros de partido”.Aguado, que preguntó a Cifuentes en el Pleno parlamentario por las medidas que ha adoptado la Comunidad de Madrid para mejorar la gobernanza de las universidades públicas, agregó que “así han actuado, durante los últimos 30 años, tanto el PP como el PSOE”.Tras indicar que “hay rectores que se dedican a plagiar textos de otros compañeros investigadores”, en referencia al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, reprochó a Cifuentes que “por eso, no hacen nada respecto al buen gobierno de las universidades”.“Una cosa es garantizar la autonomía universitaria y otra es escudarse en ella para no hacer nada”, dijo, y pidió a la presidenta que “sea valiente y condicione la financiación de las universidades madrileñas a la obtención de resultados”.Aguado propuso condicionar dicha financiación “a mejores resultados por parte de la universidad, mayor financiación y viceversa”, y lamentó que “a día de hoy no haya ninguna universidad madrileña entre las 200 mejores del mundo”.AUTONOMÍA UNIVERSITARIACifuentes respondió que “la gobernanza de las universidades corresponde a las propias universidades”, destacó que la ley reconoce la autonomía universitaria y dijo que su función es “acatar las leyes y ayudar a las universidades”. “Tenemos capacidad limitada para intervenir en las gobernanza de las universidades”, declaró Cifuentes, quien explicó que “un gobierno no puede quitar ni poner un rector”, refiriéndose al caso del rector de la Rey Juan Carlos.“Sería un grave precedente”, consideró la mandataria regional, quien afirmó que “estamos elaborando una ley que mejore el espacio madrileño de educación superior, y lo estamos haciendo junto a las universidades”. Anunció que dicho proyecto será enviado a la Asamblea en el primer trimestre de 2017.