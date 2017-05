MADRID. LA COMPLUTENSE OFRECERÁ PREMIOS Y CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN POR RECOGER RESIDUOS TRAS BOTELLONES

Etiquetas

- El Foro de Empresas por Madrid aporta 60.000 euros al proyecto. La Universidad Complutense ofrecerá a sus alumnos premios, regalos, entradas a eventos y créditos de libre configuración a cambio de recoger los residuos que se generan durante la celebración de botellones, en un proyecto denominado 4R Campus Joven.La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el rector del centro, Carlos Andradas, y algunos de los responsables del proyecto presentaron la iniciativa, a la que el Foro de Empresas por Madrid contribuirá con 60.000 euros, este miércoles en el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria. El coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto, explicó en nombre del Foro de Empresas que este proyecto de la Complutense fue aprobado por unanimidad, por ser la limpieza tras los botellones y la sensibilización de los universitarios “una asignatura pendiente” de la universidad. Por su parte, el delegado del rector para temas de sostenibilidad y medio ambiente, Javier Garrido, diagnosticó que para abordar un tema “sin soluciones fáciles”, como el botellón, hasta ahora las campañas realizadas “han sido poco exitosas”, por lo que ésta pretende “innovar”, y por eso “se orienta a premiar a quienes tienen comportamientos ecológicos y cívicos”, y “no se trata de recoger para castigar”, sino de que “se incentive a aquéllos que están haciendo lo que deben hacer y que los que no lo hagan se sientan excluidos”de la comunidad. Será, además, en forma de juego basado en las nuevas tecnologías, porque “la letra con juego entra, con un juego tecnológico".El proyecto se desarrollará en dos fases, una primera ahora, con los primeros juegos y concursos, y otra, “más potente”, a partir de septiembre. De momento, el rapero Arcano ha hecho de heraldo de la primera con un vídeo musical que advierte a los universitarios de que si no son “parte de la solución” al estado en que dejan los botellones el campus, son “parte del problema”. Por su parte, el consejero delegado de Connecting Dots, Rafael Delgado, 'start-up' que colabora en el proyecto, detalló que la primera actividad, la semana que viene, consistirá en el reparto de 10.000 bolsas de basura, con las que se realizarán figuras artísticas, y se regalarán mesas de ping-pong, futbolines, entradas para conciertos y créditos de libre configuración. Será a partir de septiembre cuando los alumnos podrán registrarse en el proyecto e ir sumando puntos recogiendo residuos u opinando sobre el tema. No obstante, incidió en que algunos de los premios serán a nivel de reconocimiento, como poner el nombre de un alumno a un sofá que se eleborará con césped o dejar “mensajes que permanecerán” en un camino de baldosas que se construirá con material reciclado.Carmena ensalzó un planteamiento que, desde su punto de vista, entronca con el clásico debate en Derecho de cuál es la mejor forma para conseguir “el cambio de las actitudes”. Según lamentó, “desde el Código de Hammurabi” de la antigua Mesopotamia que implantó la ley del talión, “sólo pensamos en sanciones y prohibiciones”, y no se da el salto hacia el “halago”, la “empatía” y “dar valoración a la persona”, que en su opinión son más eficaces para incentivar a los afectadosAdemás, quiso subrayar que “muchas veces hablamos de las suciedad y se nos olvida la belleza”, cuando “lo malo de la suciedad es que impide el triunfo, la eclosión de la belleza”, por lo que sugirió presentar la suciedad ante los estudiantes como “un virus, un enemigo de ese aliado imprescindible que tenemos que es la belleza”. La alcaldesa se puso unas gafas de realidad virtual, uno de los regalos que se ofrecerán a los más comprometidos con la limpieza, y que muestran los mismos espacios del campus con y sin residuos.Por su parte, Andradas llamó a los universitarios a “ser conscientes del privilegio de vivir cotidianamente en este campus” de gran belleza natural y edificios con protección patrimonial, y por tanto a la “responsabilidad” de cuidarlo. “Estamos disfrutando de un patrimonio que no es nuestro, que está financiado por todos”