CTA aprueba seis nuevos proyectos de I+D+I que movilizarán más de 2,3 millones de euros en innovación

El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), reunido este martes en su sede en Sevilla, ha aprobado seis nuevos proyectos empresariales de I+D+i, que movilizarán una inversión privada superior a 2,5 millones de euros.

Según indica CTA en una nota, los nuevos proyectos aprobados recibirán más de 890.596 euros en incentivos de CTA y el 15,84 por ciento del presupuesto incentivable de los proyectos se subcontrata a cuatro grupos de investigación diferentes de la Universidad de Sevilla y uno del CSIC. Estas iniciativas se ejecutarán en la provincia de Sevilla y pertenecen a los sectores aeroespacial, agroalimentario y biotecnológico.

CTA es una fundación privada con más de 150 empresas miembros y más de once años de experiencia, impulsada por la Junta de Andalucía y dedicada al fomento de la I+D+i regional y la transferencia de tecnología.

La Corporación ayuda a las empresas a planificar una estrategia de innovación, desde la identificación de sus necesidades de I+D+i a la formulación de los proyectos para resolverlas o la búsqueda de socios y la financiación necesaria para llevarlos a cabo.

Además, ha desplegado una serie de servicios para ayudar a empresas, universidades, centros tecnológicos, Administración y otras entidades a sacar el máximo rendimiento de su esfuerzo en I+D+i, es decir, a transformar en riqueza y negocio los resultados conseguidos.

NUEVOS PROYECTOS APROBADOS

Los nuevos proyectos aprobados son el denominado 'Ec2cepest', a cargo de AGC Market View Services SL; 'Meprofiame. Mejora de propiedades físicas de aceitunas de mesa', promovido por Agrosevilla Aceituna SCA; 'Enteroxim. Nuevos antibióticos genéricos para el tratamiento de patologías digestivas resistentes y sus complicaciones', a cargo de Infarmade SL.

Otros proyectos aprobados son 'Drum peel. desarrollo de utillaje y procedimiento para caracterización de pelado y fractura interlaminar in situ', a cargo de Testing and Engineering of Aeronautical Materials and Structures SL; 'AWM. Aquaculture Wellness Monitoring', a cargo de AGQ Technological Corporate SL; y 'Active. Desarrollo de sistema avanzado para la certificación de grandes paneles curvos de fuselaje mediante validación experimental', a cargo de Testing and Engineering of Aeronautical Materials and Structures SL.