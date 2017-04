Criminólogos ven "una vergüenza" que el Colegio Profesional que debate la Asamblea permite el acceso a otros graduados

Etiquetas

La Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECIF) y la Federación de Asociación de Criminólogos de España (FACE) han manifestado este miércoles su rechazo y "vergüenza" a la posibilidad de que el Colegio Profesional de Criminólogos de Madrid nazca permitiendo el acceso a graduados y licenciados en otras materias.

Así consta en el proyecto de Ley de creación de este órgano, que se debate mañana jueves en el Parlamento regional al que ha tenido acceso Europa Press. Se trata de una enmienda no incluida en el proyecto de ley original y que ha sido incluido en la comisión de Presidencia y Justicia.

De esta forma, podrá integrarse en el colegio profesional quienes estén en posesión del título universitario oficial en Criminología o del correspondiente título de grado en Criminología o el que lo sustituya, así como quienes posean un máster universitario o un doctorado en la materia o un título extranjero equivalente debidamente homologado.

Lo que critican enérgicamente estas asociaciones de criminólogos en la disposición transitoria quinta añadida, que dispone que previa acreditación fehaciente ante la Comisión de Habilitación se podrá integral en el Colegio, durante los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, "los profesionales que estando en posesión de otra titulación universitaria de licenciatura o diplomatura hayan desempeñado o desempeñen sus actividades en el campo de la criminología y dispongan del título superior en criminología en las universidades españolas recogidas en el Real decreto de 2003, de 4 de julio".

En declaraciones a Europa Press, Ángel García Collantes, profesor de Derecho y Criminología en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y delegado de la Sociedad Española de Criminología para la constitución del órgano madrileño, ha recordado que un Colegio profesional debe nacer para aglutinar a los profesionales de una materia, "no para permitir que entren personas de otras disciplinas que no tienen nada que ver con la disciplina profesional".

Además, ha señalado que las personas que contaban con títulos superiores que no correspondían a licenciaturas contemplados en el Real Decreto de 2003 han tenido 14 años para adaptarse y conseguir la licenciatura. "No es de recibo que entre gente en un nuevo Colegio que no esté actualizada en conocimientos y no ha practicado nunca la criminología", ha agregado.

Collantes ha señalado que en caso de aprobarse así el caso del Colegio de Criminólogos sería único en España, tanto en la rama de criminólogos como en el resto de colegios, que lo permita. "Ningún colegio de Europa y España de ningún tipo permiten titularse a alguien que no sea titulado en esa materia", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España, Abel González, ha criticado que después de haber realizado durante años un gran trabajo de adaptación de los títulos superiores a los grados y licenciaturas, "peleando y convenciendo al Ministerio de Educación con la necesidad de una carrera para los criminólogos, ahora vengan con esto"

De hecho, a estas asociaciones les preocupa "que puedan colarse personas en el Colegio que no son profesionales" y la imagen que puedan dar determinadas personas sin licenciatura que puedan llegar de ámbitos como tertulias de televisión, que puedan "deteriorar la imagen y futuro de la profesión". Y temen que se haya aceptado la enmienda para incluir a personas concretas no graduados en la futura dirección del Colegio.