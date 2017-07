DISCAPACIDAD. HOY COMIENZA EN MÁLAGA LA SEXTA EDICIÓN DE LOS ‘CAMPUS INCLUSIVOS’ DE FUNDACIÓN ONCE, FUNDACIÓN REPSOL Y EDUCACIÓN

Etiquetas

- Se celebra en la Universidad de Málaga hasta el 23 de julio. Un total de 13 universidades de cinco comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra) participan en la sexta edición del proyecto ‘Campus Inclusivos, Campus sin Límites’, puesto en marcha por Fundación ONCE, Fundación Repsol y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Este domingo arranca la iniciativa en la Universidad de Málaga.Mañana, lunes, tendrá lugar un acto con autoridades en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Málaga, a las 11.00 horas. Está previsto que cuente con la participación de Enrique Collell, jefe del Gabinete de la Secretaría General de Universidades; José Antonio Narváez, rector de la Universidad de Málaga; Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes; María Jesús Martínez, directora del Secretariado de Atención al Estudiante, y Cristóbal Martínez, delegado territorial de la ONCE en Andalucía.El programa tiene el objetivo fundamental de contribuir a reducir el abandono escolar temprano de los estudiantes con discapacidad, incentivando que los jóvenes con discapacidad de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y ciclos formativos continúen su formación hacia la universidad, a fin de facilitar su acceso a un empleo de calidad en el futuro.El programa ‘Campus Inclusivos, Campus sin Límites’ pretende que los chicos con discapacidad vivan y conozcan la experiencia universitaria de primera mano en estancias en diferentes campus universitarios de hasta 10 días. En este tiempo conocen y disfrutan de la experiencia universitaria con actividades de divulgación académica, conocimiento de la oferta formativa de las universidades, servicios disponibles para los alumnos con discapacidad y oferta cultural y de ocio. También se les ofrece orientación sobre sus mejores opciones académicas.Asimismo, facilita que las universidades participantes puedan, mediante el acercamiento a los alumnos que en el futuro se integrarán en sus aulas, detectar oportunidades de mejora para sus campus, de manera que estén mejor preparados para ofrecerles una educación universitaria inclusiva, en condiciones de igualdad de oportunidades.Durante este verano se están desarrollando ocho campus que cuentan con la implicación de 13 universidades. En concreto se trata de los campus de las universidades de Jaén, Sevilla, Castilla-La Mancha, Navarra y Málaga. Además, hay tres campus interuniversitarios, los formados por las universidades de Granada y Almería, el de las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena y el constituido por las universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos. En estos tres últimos casos las actividades se realizan en cada una de las sedes de las entidades académicas.La primera edición de este programa fue en el año 2011. Hasta este momento se han celebrado un total de cinco convocatorias en las que han participado 19 universidades españolas y 519 alumnos con y sin discapacidad. De ellos, el 93% o está trabajando o ha hecho un ciclo de formación superior o ha llegado a la universidad. Sólo el 7% no han podido continuar.