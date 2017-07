Durán participará este jueves en Plasencia en la cumbre parlamentaria de la frontera hispano-lusa

Etiquetas

El presidente del Parlamento de Andalucía y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (Calre), Juan Pablo Durán, junto a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, participa este jueves en la reunión conjunta de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) y Parlamentos de Frontera Hispano - Lusa, que tendrá lugar en Plasencia (Cáceres).

Según informa la Cámara andaluza en un comunicado, la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas de Cooperación, que se constituyó con la Declaración en Cáceres del 23 de junio de 2009, está integrada por organizaciones próximas a la frontera de España y Portugal que desarrollan su trabajo, genérico o específico, en el área de cooperación transfronteriza.

Entre sus objetivos está promover un espacio de reflexión sobre el papel de las organizaciones en el desarrollo de la cooperación ibérica y de visibilidad a escala europea.

RIET agrupa entidades políticas, empresariales y las universidades, (31 miembros en total) que representan a todo el territorio de la frontera hispano-lusa, que se estima representan a más de 12 millones de habitantes y más de 200.000 empresas en los citados territorios. La frontera luso-española, que se extiende a lo largo de 1.234 kilómetros, entre la desembocadura del Miño y la del Guadiana, es la más estable, antigua, extensa y dinámica de toda la Unión Europea.

En la actualidad se está impulsando la creación de una Comisión Interparlamentaria integrada por representantes de los cuatro Parlamentos de las comunidades autónomas de frontera --Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia--, de los dos Parlamentos nacionales y eurodiputados.

Por eso, a la reunión de Plasencia también asistirán el alcalde, Fernando Pizarro; y los presidentes del Parlamento de Galicia y de las Cortes de Castilla y León, Miguel Santalices y Silvia Clemente, respectivamente.

Igualmente, a la reunión acudirá, por parte el Consejo Consultivo de Frontera, el ex ministro de Economía de Portugal Luis Braga da Cruz; el ex ministro de Agricultura y actual presidente de la Región Vitivinícola de la Región del Dão, Arlindo Cunha; el ex responsable de los Programas de Cooperación Transfronteriza entre España y Portugal del Ministerio de Hacienda, Carlos Beltrán; el ex embajador de España en Portugal Eduardo Junco; y el ex presidente del Consejo Directivo del IFDR y de la Agencia de Desarrollo y Cohesión José Soeiro.

Por parte del Comité de Director, estarán Xoan Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico; Jorge Cebreiros, presidente de Cecotran; Jesús Rivas, secretario general de Aimrd; Luis Alberto Rivas Herrero, director de UPSA; Chabela de la Torre, diputada Binsal; José Couto, presidente de CEC; Manuel Assunção, Reitor da Universidad Pontificia de Aveiro; Fernando Pizarro, presidente de Triurbir; Emilio Doncel, presidente de Coeba; Pablo Hurtado, director de Relaciones Internacionales de UNEX, y Mª Eugenia Limón Bayo, vicepresidenta Diputación de Huelva.