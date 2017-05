EDUCACIÓN PIDE A LAS CCAA QUE “AYUDEN” Y BAJEN LAS TASAS DE LOS MÁSTERES AL MÍNIMO PERMITIDO

Etiquetas

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, pidió este miércoles a las comunidades autónomas que “ayuden” al Ministerio en la reducción de las tasas universitarias y bajen las matrículas de los másteres no habilitantes al nuevo umbral mínimo que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogerá para 2017.Según este texto, la primera matrícula en un máster no habilitante (es decir, aquellos que no son imprescindibles para el ejercicio profesional) podrá ahora oscilar entre el 15 y el 40% del precio real de los estudios, cuando la normativa aprobada en 2012 situaba la horquilla entre el 40 y el 50%. Del mismo modo, la segunda matrícula podría caer hasta el 30% del precio total, frente al 65% vigente ahora mismo.Sin embargo, es potestad de las comunidades autónomas decidir en qué punto del margen permitido por el ministerio sitúan sus precios públicos, y de ahí la petición de ayuda que el secretario de Estado efectuó hoy en la toma de posesión del rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana.“Hemos hecho un esfuerzo para acercar el precio público de los másteres no habilitantes al de los habilitantes (necesarios para ejercer de abogado, ingeniero y médico)", explicó Marín, “en una apuesta decidida por los estudiantes y las personas”.Agregó que los PGE de este año recogen una tasa de reposición del 100% para el Personal Docente e Investigador, y aseguró que la petición de los rectores para que las plazas de contratados doctores que se convierten en profesores titulares no contabilicen dentro de este cálculo “va por buen camino”. “Son pequeños gestos después de una época mala”, admitió, pero “estamos empezando a levantar el vuelo”.Así, subrayó el aumento de 8,21 millones de euros en formación y movilidad del profesorado, y prometió un plan de financiación plurianual para mejorar la situación de la UNED. “Hemos superado las restricciones pasadas y vamos a tomar decisiones que beneficien a todos los actores de la vida universitaria”, concluyó Marín.Junto a él, asistieron a la toma de posesión del nuevo rector el secretario general de Universidades del Ministerio, Jorge Sáinz; el subsecretario de Educación, José Canal; la gerente del Consejo Social de la UNED, Carmen Perona; el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Fernando Galván, y el secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo, entre otros.