Empar Marco (CVMC): "Haría falta más presupuesto, pero podremos arrancar dignamente"

Etiquetas

La directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, ha considerado que para la puesta en marcha de la nueva radiotelevisión pública "haría falta más presupuesto" pero se ha mostrado convencida de que se podrá arrancar "dignamente".

Marco ha sido la encargada de clausurar, junto a la rectora del CEU-UCH, Rosa Visiedo, las Jornadas 'Per un nou espai audiovisual valencià. Estem a punt?', celebradas esta semana, informa la institución académica a través de un comunicado.

Ante estudiantes y profesionales de la comunicación, Marco ha pedido "paciencia" con la puesta en marcha de los nuevos medios de comunicación valencianos: "No tardaremos cinco años, como costó poner en marcha RTVV desde su ley de creación, pero no me voy a arriesgar a dar una fecha: pido paciencia, no queremos equivocarnos".

"NO ESTAMOS REPRODUCIENDO RTVV"

"Ya no hablamos de crear una radio y una televisión, sino una nueva plataforma con distintas ventanas que integre también web y redes sociales: hace falta un plan tecnológico para este cambio de paradigma, queremos ser un motor de innovación tecnológica", ha aseverado Marco, que ha añadido: "No estamos reproduciendo RTVV, estamos creando un nuevo modelo fresco y creativo".

Entre los "deseos" que Empar Marco ha expresado en relación con los nuevos medios de comunicación valencianos, de los que ha excluido la "telebasura, las falsas polémicas y los gritos", ha destacado la "independencia política" y la "financiación adecuada": "Haría falta más presupuesto, pero podremos arrancar dignamente".

La directora general también desea unos nuevos medios públicos valencianos "que sean queridos por los valencianos, que sean en su propia lengua y en los que a nadie le avergüence trabajar". "No me preocupa que aún no tengan un nombre claro -ha dicho-; me preocupa que aún no existan".

Por su parte, la rectora del CEU-UCH, Rosa Visiedo ha destacado la recuperación del servicio público de radiodifusión en la Comunidad Valenciana que ha motivado la celebración de estas Jornadas y la "importancia de los medios de servicio público para incrementar la calidad de la información y la producción publicitaria y audiovisual", enriqueciendo el panorama mediático.

La próxima puesta en marcha de los nuevos medios autonómicos, "ha sido un buen momento para reflexionar sobre el modelo audiovisual valenciano y las oportunidades que ofrece a los profesionales de la comunicación, que llevamos 30 años formando en las aulas del CEU".

INVESTIGADORES, PROFESIONALES Y POLÍTICOS

Las Jornadas, inauguradas el miércoles por el presidente de la CVMC, Enrique Soriano, y el decano de la Facultad de Comunicación del CEU, Elías Durán, han reunido en el CEU, durante tres días, a académicos, profesionales, gestores públicos y representantes políticos para debatir sobre el nuevo espacio audiovisual valenciano, precisamente cuando la nueva CVMC y el canal autonómico 'à.' están próximos a su puesta en marcha.

Entre ellos, han participado en las Jornadas los portavoces parlamentarios de los grupos políticos en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del espacio audiovisual de las Cortes Valencianas; representantes de MESAV y ACICOM, la PAV y la Unió de Periodistes, e investigadores de las universidades valencianas UV, UJI y CEU-UCH.

La actividad forma parte de los actos conmemorativos del 30º aniversario de los estudios de Periodismo y el 25º aniversario de los de Comunicación Audiovisual en el CEU de Valencia. Para su organización, el CEU ha contado con el apoyo del grupo de investigación I+D+i "Transformación de la TV autonómica: debilitamiento del servicio público y perspectivas de desarrollo tecnológico en un entorno de crisis", financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del programa de Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la Sociedad (2013-2016).

El proyecto, cuya investigadora principal es la doctora Ana Azurmendi y del que forma parte el vicedecano de Comunicación Audiovisual del CEU, Juan José Bas, ha dedicado varios años a analizar y estudiar el modelo de las radiotelevisiones autonómicas en España, en el contexto de la crisis económica*mica y el desarrollo tecnológico.