Expertos debatirán en junio en Cádiz sobre la evaluación con perspectiva de género de las políticas presupuestarias

Expertos y responsables gubernamentales debatirán el próximo día 5 de junio en Cádiz en torno "a la importancia de la evaluación con perspectiva de género de los programas y políticas públicas para avanzar en el crecimiento y la plena igualdad".

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, inaugurará el encuentro en el que se abordarán las experiencias que se están desarrollando en Andalucía y en otras comunidades autónomas, así como en el ámbito de la Unión Europea.

Según ha informado la Junta en un comunicado, bajo el título 'Evaluación de políticas presupuestarias con perspectiva de género', la Consejería de Hacienda ha organizado la V Conferencia de Economía y Presupuesto en clave de Género, con el objetivo de "propiciar un espacio de debate sobre los avances, limitaciones y resultados de la evaluación de género aplicada al presupuesto público".

Se trata de "dar respuesta a las demandas de la ciudadanía para que las administraciones públicas sean eficaces, diseñen y ejecuten políticas públicas que favorezcan el crecimiento y la igualdad real, y consigan los resultados esperados", según explica la Consejería de Hacienda, que destaca además que la evaluación y la rendición de cuentas "aportan transparencia, favorecen la legitimidad de las administraciones y aportan calidad a la gestión pública".

La evaluación de políticas con perspectiva de género pone el foco "no solo en la rendición de cuentas y la mejora de los programas, sino también en el aprendizaje e incidencia política para la eliminación de las desigualdades". En este sentido, desde la Consejería señalan que, "del mismo modo que las propias políticas no son neutrales al género, tampoco lo es su evaluación, de modo que se tiende a reproducir las desigualdades estructurales si no se propone explícitamente su superación. De ahí la necesidad de implantar una evaluación con perspectiva de género sobre la totalidad de programas e iniciativas públicas".

El congreso contará con la participación de María Bustelo, profesora experta en evaluación y delegada del Rector para la igualdad de género de la Universidad Complutense, que disertará sobre la experiencia europea. Asimismo, se analizarán experiencias de evaluación y género en una mesa redonda con Helen Forslind, del Ministerio de Finanzas de Suecia; José Enrique Corchón, director general de Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Guipúzcoa; y María José Gualda, que es secretaria general de Hacienda de la Junta de Andalucía.