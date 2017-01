ALUMNOS CIEGOS DE LA ESCUELA DE FISIOTERAPIA DE LA ONCE REALIZAN PRÁCTICAS EN EL HOSPITAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO

Etiquetas

Un grupo de 10 alumnos ciegos de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE que cursan la asignatura Practicum I de Tercer Curso del Grado en Fisioterapia, realizarán hasta el 10 de febrero sus prácticas de rehabilitación fisioterapéutica en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha.La ONCE informó en un comunicado que estas prácticas en el Hospital de Toledo, referencia estatal en su especialidad, suponen un beneficio suplementario a los pacientes con discapacidad física grave que, "además de recibir una atención correcta y profesional por parte de estos alumnos de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, se sienten animados al ver el trabajo y el esfuerzo de personas con discapacidad que, además, están cursando sus estudios universitarios, rompiendo todo tipo de barreras".Añadee que "conjuntamente con la excelente atención médica recibida, se genera con los pacientes una relación muy particular, de historias de vida, que beneficia al paciente y a estos futuros profesionales de la fisioterapia, como ya se ha comprobado en los años en los que se viene realizando esta actividad".Los 10 estudiantes de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, ciegos o con una discapacidad visual grave, realizarán estas prácticas del 30 de enero al 10 de febrero. Estos alumnos son originarios de Madrid (tres alumnos); Andalucía (dos estudiantes); Cataluña, La Rioja, Galicia y Canarias, con un alumno de cada una de estas comunidades autónomas. Además, al grupo se suma un estudiante de Portugal, a través de un convenio con la asociación de ciegos portugueses (Acapo).La relación docente entre el Hospital Nacional de Parapléjicos y la Escuela de Fisioterapia de la ONCE se remonta a 1985, fecha desde la cual año tras año los alumnos pasan un periodo de prácticas muy enriquecedoras.La Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, fundada en 1964, depende académicamente de la Universidad Autónoma de Madrid, y está financiada y gestionada por la ONCE. Se dirige a estudiantes ciegos y deficientes visuales, aunque también tienen cabida, en los cursos de Postgrado, fisioterapeutas no afiliados a la Organización cuando no se cubre el total de las plazas convocadas. También, a través de un convenio con la asociación Acapo la ONCE habilita anualmente alguna beca para estudiantes ciegos portugueses. Desde su creación, 463 personas ciegas se han titulado en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, de las que 195 son mujeres y 268 hombres. El índice posterior de ocupación laboral es cercano al 100 por 100.La Escuela ha impulsado iniciativas para facilitar una salida profesional y una vía al emprendimiento de los fisioterapeutas que se han formado en la Escuela. La ONCE creó en 1997 las clínicas Revitass, en la actualidad ILUNION Fisioterapia y Salud, un referente en la inclusión de personas con discapacidad visual en este sector.