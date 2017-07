El Gobierno de Aragón refuerza las becas de formación para jóvenes para mejorar su empleabilidad

Etiquetas

La consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha subrayado este viernes que el Ejecutivo autonómico está reforzando las becas de formación para jóvenes con el objetivo de mejorar su empleabilidad.

Alegría ha visitado las instalaciones del Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) en la capital aragonesa, acompañada por el director gerente del centro, Ángel Fernández, y se ha reunido con los becarios del Instituto para conocer su labor.

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera ha resaltado que este programa de talento joven que ofrece el Instituto Tecnológico de Aragón permite formarse a estos jóvenes de distintas disciplinas, "desde geológicas hasta ingenieros".

En 2014, el Gobierno autonómico impulsaba cinco becas en este centro, mientras que este año "estamos con 38 alumnos, la mayoría de ellos estudiantes de grado, de máster, de doctorado, y hemos podido aumentar de manera importante el número de becas por el incremento presupuestario que ha recibido el ITAINNOVA", que tenía una cuantía de 1.950.000 euros a su disposición, a los que, gracias a la negociación presupuestaria, se ha sumado otro medio millón de euros que se ha destinado "a este programa de talento joven".

"Muchas veces hablamos de la retención de ese conocimiento que tenemos en nuestra tierra y con apuestas de este tipo, con estas becas, los jóvenes pueden quedarse aquí en Aragón, pueden formarse y, sobre todo, cuando acaban esta formación el índice de empleabilidad, con empresas con las que han estado trabajando mientras se formaban", alcanza hasta el 95 por ciento de becarios que encuentran un puesto de trabajo fuera del Instituto y en la Comunidad.

OTRAS AYUDAS

En esta apuesta por las becas para jóvenes, esta semana se han aprobado los másteres estratégicos, puestos en marcha el pasado año, y que contemplan una beca de 4.770 euros al año, que recibirán más de 230 jóvenes que cursan un máster en la Universidad de Zaragoza.

Otros 238 alumnos disfrutarán de las becas Erasmus+, con una ayuda de 250 euros mensuales que pasa de concederse de cinco a siete meses, y cuando salen de España "por primera vez se van con el 75 por ciento de la cuantía de la beca concedida, que a veces era una cuestión que se echaba de menos".

Asimismo, Alegría ha avanzado que "estamos pendientes de aprobar también esta semana las becas de movilidad, que pusimos en marcha por primera vez el año pasado" y que se incrementan de 200.000 euros a 400.000, beneficiando a 500 alumnos aragoneses.

APRENDER

El director gerente de ITAINNOVA, Ángel Fernández, ha observado que cuando un estudiante finaliza un grado o máster "la primera motivación que tienen es ir a trabajar a una empresa, no entienden a priori por qué tienen que venir a trabajar al Instituto".

Sin embargo, estos jóvenes trabajan en ámbitos "muy tecnológicos, como la mecatrónica, el big data y la ingeniería de materiales, están aprendiendo un montón de cosas y además tienen la oportunidad de incorporarse a todas nuestras áreas tecnológicas y de relacionarse, aprendiendo al mismo tiempo con las empresas más importantes del país y con muchos centros de investigación europeos". En ITAINNOVA siguen "un aprendizaje muy práctico", ha sostenido.

Los jóvenes pueden cursar programas doctorales, otros con fase de beca y de contrato en prácticas y pueden prolongarse varios años, si bien "a muchos, tristemente, se nos los llevan al segundo o tercer año no porque ellos piensen que ha llegado el momento de ir a una empresa, sino porque les hacen ofertas bastante importantes".

En este punto, Fernández, ha señalado que, según el histórico del Instituto, "hasta el 80 por ciento" de los jóvenes con beca han encontrado un empleo, "algunos se han quedado aquí y algunos han querido volver a estudiar aquí o en otro centro de investigación, solo circunstancias muy personales hacen que una persona no salga empleada de aquí", ha recalcado.

EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

Una de las jóvenes que disfruta de una beca en ITAINNOVA es Paula Segura, que lleva dos semanas trabajando en este centro tras estudiar Geología y un máster. Al terminar la carrera, "vi que me faltaba formación en informática, fui a Madrid a hacer un máster que era de tecnologías de información geográfica y ahí hice un proyecto sobre la distribución de los turistas en Madrid a partir de gran cantidad de datos".

"Me picó la curiosidad de que a partir de muchos datos se puede sacar mucha información" y en la feria de empleo que organiza la Universidad de Zaragoza conoció la actividad que lleva a cabo el área de big data de ITAINNOVA y "me gustó mucho porque no es una empresa al uso de trabajar en una sola cosa, sino que es muy multidisciplinar y trabajas en diversos proyectos de muy diferentes cosas".

Segura ha estimado que su paso por este Instituto le va a aportar "mucha formación, porque además de los proyectos que estamos haciendo nos ayudan tanto los tutores, como los del propio departamento, hay muy buen ambiente y también hacemos reuniones en las que nos informan de cómo trabaja el ITAINNOVA, cómo tenemos que hacer los proyectos, las herramientas con las que trabajan. Es aprendizaje y poder aplicarlo a las empresas y hacer proyectos", ha resumido.

Alfredo Gavín disfruta del tercer año de beca en este centro de investigación, aunque este último año "he estado en una empresa externa trabajando, lanzando un proyecto de automoción" para una compañía. En su caso, el proyecto trata de desarrollar los procesos de fabricación de las piezas para garantizar que están bien montadas y que cuando llega a la línea de producción no se producirán errores.

"Este último año de beca me ha servido para trabajar y conocer el entorno privado que es muy diferente al que estamos acostumbrados aquí en el ITAINNOVA, aquí es más relajado y en la empresa privada todo tiene que ser ya y ahora mismo, aquí tus aptitudes crecen, vas madurando profesionalmente y para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora", ha asegurado.