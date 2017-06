March afirma que "hay libertad de elección de lengua" en las pruebas de Selectividad que se realizan en Baleares

Etiquetas

El conseller de Educación sostiene que "cada estudiantes puede hacer los exámenes en la lengua que quiere"

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha defendido este jueves que la fórmula que se está empleando en la Universitat de les Illes Balears (UIB) con los enunciados de las pruebas de Selectividad "permite que cada estudiante pueda hacer los exámenes en la lengua que quiere", por lo que ha defendido que "hay libertad de elección de lengua en todos los aspectos".

En rueda de prensa, March ha explicado que en Baleares, al igual que ocurre en Cataluña, los enunciados de las pruebas de acceso a la universidad son en catalán, si bien, si lo pide el alumno, se le proporciona el examen en castellano.

"Si han aprobado catalán no tienen que tener problemas para hacer el examen en catalán, porque como mínimo tienen un nivel de conocimiento de la lengua de nivel B2", ha precisado March.

"Desde el punto de vista de conocimiento, estoy convencido de que es imposible que no entiendan los anunciados en catalán", ha afirmado el conseller, quien ha insistido en que "está la posibilidad, como en Cataluña, de proporcionar los enunciados en castellano a aquel estudiante que lo pida".

"No comparto la idea de que está en riesgo la libertad de elección de lengua", ha remarcado el titular de Educación, quien ha apuntado que los estudiantes de Baleares, cuando terminan la educación obligatoria, tienen un nivel óptimo tanto de castellano como de catalán.

Con todo, ha considerado que esta fórmula "está bien" y ha señalado que, de momento, es la que se aplicará tanto en los exámenes de junio como en los de septiembre.

"No me planteo cambiar nada. En junio y septiembre se aplicará esto, y como conseller no tengo intención de hacer cambios", ha apostillado.