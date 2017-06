Marzà dice que cambiar el calendario escolar "no está sobre la mesa" pero cuando hay reivindicaciones se deben valorar

Etiquetas

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha recalcado este jueves que cambiar el calendario escolar no "está sobre la mesa" ni "hay intención" de modificarlo, pero que cuando hay reivindicaciones estas "se deben valorar" por parte de una administración "reflexiva".

El titular de Educación, que ha presidido el acto de toma de posesión del rector de la UPV, ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la propuesta que hizo el sindicato STEPV de contar con un calendario escolar "basado en criterios pedagógicos y no en las fiestas religiosas" y la formación de una comisión de estudio sobre este tema.

Al respecto, Marzà ha subrayado que "no está encima de la mesa el calendario". "No hemos dicho en ningún momento que vaya a cambiarse y no se cambiará. De hecho, (para el próximo curso) hemos aprobado un calendario que está muy claro: comienza el 11 de septiembre y continúa teniendo los mismos festivos que habitualmente había".

Ha puntualizado que la Conselleria de Educación es una "administración reflexiva, a la que le gusta escuchar las reivindicaciones y estudiar realmente qué impactos tendría, pero simplemente (mediante) una comisión de estudio que pueda hacer esto".

"Pero en ningún caso hemos tenido intención de cambiar el calendario. Cuando hay una reivindicación se debe valorar y saber qué fundamentos tiene pero no vamos a cambiar el calendario, no hemos puesto en ningún momento sobre la mesa cambiarlo y en ese sentido seguimos trabajando", ha aseverado.

RELACIÓN "CORDIAL" CON LAS UNIVERSIDADES

Por otra parte, preguntado por la elaboración de un mapa de titulaciones universitarias por parte de Educación, Marzà ha señalado que este estudio se centra en "las necesidades reales de la población y qué incidencia tienen las universidades en el tejido económico y social". En definitiva, "ver si se adaptan realmente a las necesidades que hay".

"Para eso tenemos que tener esa relación cordial con todas las universidades, para ver de qué manera entre todos podemos llegar a hacer una mejor oferta", ha desgranado.

Por tanto, sobre los contactos entre la Conselleria y las universidades, el titular de Educación ha recalcado que "entran dentro de la relación normal y cordial con todas las universidades". Tras destacar el "contacto continuo" de su departamento con estas instituciones, Marzà ha asegurado que se mantendrá "escuchando a todas las universidades y teniendo en cuenta sus necesidades y propuestas".

El conseller ha abogado así por la necesidad de "velar por la calidad de los recursos y la educación que reciben nuestros alumnos" y ha advertido que "las prácticas no pueden estar masificadas como estaban". Para evitar esta situación, apuesta por "trabajar conjuntamente con las universidades y garantizar que los estudios tengan unas prácticas de calidad". "En eso estamos abiertos y en continuo diálogo con las universidades", ha reiterado.