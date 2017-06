Mora apuesta en su segundo mandato en la UPV por la internacionalización y pide "libertad" para usar los recursos

Etiquetas

"Hemos vivido cuatro años complicados, pero los próximos tampoco van a ser fáciles", asevera

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco Mora, ha tomado este jueves posesión de su cargo para los próximos cuatro años --tras ser reelegido el pasado 10 de mayo-- con la mirada puesta en mejorar la posición internacional de la institución y lograr que su situación en 2020 sea "un poco mejor" que la actual. Entre sus reivindicaciones, ha expresado la voluntad de la institución de poder usar "con libertad" los recursos de los que dispone.

Con esa premisa, Mora apuesta por aprovechar el potencial de la institución académica en nuevas tecnologías, dar más apoyo a la captación de investigación, dotar de más estabilidad a la plantilla y alcanzar un plan plurianual de financiación con el resto de universidades públicas valencianas.

"Hemos vivido cuatro años complicados, pero los próximos tampoco van a ser fáciles", ha aseverado en rueda de prensa antes del acto institucional de toma de posesión como rector, cargo al que se presentaba como único candidato y el que será su último ciclo al frente de la UPV de acuerdo a los estatutos. La ceremonia ha estado presidida por el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà.

Aunque Mora ha reconocido que las universidades públicas están faltas de recursos públicos, considera que este no es su principal "frente de lucha" y espera que mejorar la financiación sea un objetivo compartido con las instituciones homólogas en la Comunitat Valenciana.

"No queremos más dinero, sino más libertad: hacer lo que consideremos oportuno con los recursos que disponemos", ha recalcado, si bien antes ha insistido en la importancia de un marco común que permita establecer estrategias: "No sabemos lo que habrá el año que viene"" en reparto de fondos.

"FRENTES ACADÉMICOS"

Así, ha manifestado que, como principal responsable de la Politècnica, le gustaría centrarse en los "frentes académicos" porque considera que, de lo contrario, "no sería positivo para la sociedad valenciana".

Entre estos frentes, Mora ha priorizado el papel de fomento a la investigación de la UPV, donde aboga por una formación "más competitiva" en TIC y "seguir la línea de apoyo, que tan buenos recursos ha dado, de captación de recursos internacionales". De hecho, ha recordado que ésta es "la primera universidad de la Comunitat y la segunda o tercera de España" en cantidad de proyectos investigadores.

Otro ámbito en el que espera mantener la posición de la Politècnica es en el internacional, para lo que defiende "avanzar" e incrementar los convenios de colaboración con universidades de otros países. Mora ha señalado que estos acuerdos permiten "jugar con títulos conjuntos con universidades de prestigio".

En materia de plantilla, el titular de la UPV ha avanzado que continuará con su "política propia" para el Personal Docente e Investigador (PDI) con un doble objetivo: adaptar la estructura de la plantilla a los "retos" de los próximos años y "dotarla de estabilidad con empleos de calidad".

TASA DE REPOSICIÓN

Mora ha admitido la existencia de desfase en el personal de la institución y lo ha relacionado con las tasas de reposición "muy restrictivas" marcadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "desde 2013". Como ejemplo, ha recordado que en PDI solo se cubrieron dos jubilaciones por cada diez durante dos años, una tasa que ha subido al cien por cien en 2015 y 2016.

Sobre el Personal de Administración y Servicios (PAS) --con reposición al 50% en el último ejercicio--, ha señalado que "en estos (PGE) no sabemos cómo van a quedar", ya que ha destacado la cantidad de bajas que no se han podido reponer.

Por ello, Mora ha defendido "eliminar lo antes posible la tasa de reposición" y, en el caso de la UPV, ha justificado la reclamación por sus buenos resultados: "Nunca hemos cerrado en números rojos ni hemos cumplido el techo de gasto".

"LA UNIVERSIDAD NECESITA ADAPTARSE"

Por otro lado, el máximo responsable de la UPV ha afirmado que la entidad "necesita adaptarse a esos retos", para lo que ha reconocido que habrá departamentos que tendrán más importancia, como Cooperación y Desarrollo, mientras otros "van perdiendo peso".

Tras insistir en su voluntad de "contribuir en muchos frentes", ha manifestado que "la universidad se debe ver como un nodo de conexión con los sectores más competitivos del mundo". "No hay empresa o institución con una misión más compleja que la universidad", ha aseverado.

LAMENTA LA FALTA DE VOTO ESTUDIANTIL

Para alcanzar este ideal, Francisco Mora se ha rodeado de un "renovado" equipo de "hombres y mujeres con amplia experiencia, que no empiezan de cero". "Hemos vivido cuatro años complicados, pero los próximos no van a ser fáciles", ha subrayado, por lo que cree que la dirección de la UPV tendrá que "dedicarse en cuerpo y alma" para "dejar un poco mejor a la institución".

Preguntado por la participación de los estudiantes de la Politècnica en las votaciones al rectorado, ha reconocido que "ha sido baja" y cree que es porque "es difícil conseguir su implicación siendo candidato único". "No damos con la tecla para animarlos", ha lamentado, aunque ha puntualizado que las actuales fechas de exámenes no son las idóneas para ellos.

NO VE PROBLEMA EN GRADOS REPETIDOS

Por otro lado, sobre el mapa de titulaciones que prepara la Conselleria de Educación y si podría afectar a titulaciones repetidas en la UPV y otras universidades, el rector ha recalcado que "no hay problema" para las de la institución que dirige, como ADE o Ingeniería Informática, dos grados que "no tienen paro y funcionan muy bien".

Para Mora, "las titulaciones repetidas per se no es que estén mal, hay que ver cada caso". La problemática, en su opinión, está en las que requieren de prácticas en instituciones públicas como Magisterio o Medicinas. En ellas, ha instado a la Administración a reducir el número de plazas --de prácticas-- "si no es capaz de dar suficientes para absorber a todos", mientras ha recalcado que la UPV se ha "apretado mucho el cinturón" en su oferta de titulaciones desde el inicio de la crisis.