CENTAC INCIDE EN LA NECESIDAD DE IMPULSAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

Juan Carlos Ramiro, director general del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac), incidió este miércoles en la necesidad de impulsar la inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de las personas “implantando medidas de accesibilidad y usabilidad” en los nuevos dispositivos y soluciones.Ramiro hizo estas declaraciones en el foro ‘Inteligencia Artificial, la invasión de las máquinas buenas’, que se ha celebrado este miércoles en Torre ILUNION, en Madrid, y que ha contado con la participación de diversas empresas, instituciones y universidades. El foro ha servido, asimismo, para intercambiar conocimientos e impresiones y poner de relieve las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en campos como la sanidad, la educación o la automoción.Aseguró que “detrás que cada tecnología se encuentran múltiples posibilidades relacionadas con la inteligencia artificial” y puso en valor uno de los proyectos que la institución está desarrollando actualmente en este sentido. “En Centac estamos trabajando en un proyecto único a nivel internacional denominado ‘Espacios Integrados Inteligentes’, que permitirá que cualquier persona sea totalmente independiente en las ciudades que se establezca", explicó. "Este proyecto", añadió, "comenzará en Alcalá de Henares (Madrid) y ya hemos firmado un convenio con el ayuntamiento de Santillana del Mar (Cantabria), pero queremos exportarlo a otras ciudades”. Asimismo, explicó la labor de Centac de promover el desarrollo de las tecnologías de accesibilidad en todos los ámbitos posibles.En el foro se expusieron diferentes sectores en los que la inteligencia artificial es relevante, como el automovilístico. Para Francisco Domínguez, responsable del Área de Negocio de BMW-i, “el sector es maduro y se encuentra en pleno proceso disruptivo". Asimismo, añadió que “el coche del futuro será eléctrico, conectado, autónomo y compartido”. De hecho, la compañía alemana lanzará al mercado un automóvil de nivel cuatro de autonomía con el objetivo de “reducir los accidentes hasta cero, mejorar la movilidad de las personas y reducir el tiempo de conducción, que podrá ser empleado en otras actividades”, señaló Domínguez.Por su parte, Francisco Hortigüela, director de Relaciones Institucionales de Samsung España, aseguró que “el límite de la tecnología se encuentra en nuestra imaginación”, y añadió que “estamos trabajando para ser la empresa más accesible del mercado, para lo que debemos conocer cuáles son las necesidades de la sociedad y pensar en cómo podemos mejorar la vida de las personas”. Hortigüela destacó también el trabajo que Samsung está realizando en el ámbito social e hizo hincapié en algunos de los proyectos en los que están inmersos. “En el sector de la educación, ya son 88 los centros de enseñanza en los que hemos cambiado el método de aprendizaje gracias a la tecnología y a la formación del profesorado. Además, algunos de nuestros dispositivos como el Galaxy S7 o el Galaxy S8 tendrán la posibilidad de poder conectarse a los audífonos de los usuarios sordos”.Por otro lado, Raquel Fernández, directora de Desarrollo de Negocio de Iphonedroid, presentó en este foro un nuevo proyecto que permite a las personas con dependencia, y mayores realizar llamadas de emergencia a través de una aplicación: “Queremos poner la tecnología a disposición de las personas, y con este proyecto, en situaciones de emergencia el usuario simplemente tendrá que agitar el teléfono o pulsar dos veces en botón de encendido, incluso con el teléfono apagado, para avisar de un accidente. Además, detectará posibles caídas y no serán necesarios dispositivos de alta generación”, aseguró. En el foro también intervino Cristina Sancho, directora de Comunicación de Wolters Kluwer, quien puso de manifiesto el potencial de la inteligencia artificial al servicio de los trabajadores que necesiten manejar un amplio número de datos. “Es el caso de la aplicación TensorFlow, que permite a los profesionales de la abogacía procesar y manejar grandes cantidades de información de jurisprudencia para establecer probabilidades de éxito de un juicio, lo que permite una menor inversión en tiempo y, por lo tanto, una mayor productividad de los empleados”, destacó Sancho.LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJESegún Juan Corro, director académico del Área de Ingeniería del U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, manifestó que “en la educación no hay un método mejor que otro; lo importante es que los procesos educativos se centren en las capacidades de los alumnos”. Como ejemplo específico ha recalcado la tecnología ‘learning analytics’, “que nos permite personalizar el aprendizaje cada vez más”. “Actualmente desarrollamos en un proyecto con realidad virtual para favorecer las habilidades de comunicación de personas con síndrome de Asperger”, áñadió. Para finalizar, el vicepresidente del MIT Club of Spain, Diego Rodríguez, se centró en la importancia de la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación. Para Rodríguez, hay tres puntos a tener en cuenta: los investigadores, la productividad y la organización. “Esta tecnología permite conectar expertos de diferentes áreas de conocimientos, identificar aptitudes y analizar diferentes textos para identificar tendencias. De este modo se pueden mejorar las investigaciones y los entornos de trabajo”, concluyó Rodríguez.