LA PERIODISTA MARÍA RAMÍREZ, PRIMERA MUJER ESPAÑOLA QUE LOGRA UNA BECA NIEMAN DE PERIODISMO

La española María Ramírez es una de las 24 personas seleccionadas por la Fundación Nieman para disfrutar el próximo curso de una de sus becas de periodismo en la Universidad de Harvard. Anteriormente, solo cuatro españoles habían recibido esta beca: José Antonio Martínez Soler en 1977, Vicente Verdú (1985), Borja Echevarría (2013) y David Jiménez (2015).Estas ayudas destinadas a la innovación periodística nacieron en 1938 tras una donación que hizo a Harvard Agnes Wahl Nieman, vuida de Lucius Nieman, editor del ‘Milwaukee Journal’. Hasta 1951 no se abrieron a periodistas extranjeros.Durante el curso, los beneficiarios pueden asistir a talleres y clases sobre periodismo, gestión o liderazgo en Harvard o en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).“Mi propósito en Cambridge es encontrar nuevas maneras de lograr una relación más directa con la audiencia, tal vez más personal, para recuperar la confianza perdida en los medios. Ésa que sufre por las falsedades difundidas por canales de propaganda, pero también por el tráfico de intereses de algunos periodistas con el poder o incluso por los anuncios indiscriminados, irrelevantes y baratísimos que no te dejan leer una noticia en el móvil”, aseguró hoy María Ramírez en un artículo en Medium.com.María Ramírez (Madrid, 1977) es hija de Pedro J. Ramírez, director de ‘El Español’, diario 'online' que fundó y del que fue subdirectora hasta su marcha el verano pasado.Graduada en Master de Periodismo por la Universidad de Columbia gracias a otra beca famosa, la Fulbright, ha sido también corresponsal de ‘El Mundo’ en Nueva York y Bruselas.