PP-A recuerda a Junta su deuda de 278 millones con universidades tras anunciar bonificaciones a estudiantes que aprueben

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha recordado este martes a la Junta que le debe 278 millones a las universidades tras anunciar que bonificará hasta el 99 por ciento del coste de la matrícula universitaria a los estudiantes que aprueben curso.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, realizará este anuncio este miércoles durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento andaluz para abordar la situación de Andalucía en el ecuador de la legislatura.

A preguntas de los periodistas, López ha dicho que, dada la deuda millonaria de la Junta con las universidades, "la credibilidad cae por su propio peso". "La Junta de anuncios sabe mucho, de eso van sobrados, pero están muy faltos de gestión", ha apostillado.

Preguntada sobre si no ve viable dicha iniciativa, la dirigente 'popular' ha respondido que "no es que no la vea viable, sino que no me creo nada que lo que dice la Junta porque la demagogia es la bandera del PSOE-A".