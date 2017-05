PRESUPUESTOS. EDUCACIÓN Y HACIENDA ABORDARÁN MAÑANA LA LIMITACIÓN A TRES AÑOS EN LA CONTRATACIÓN SUCESIVA DE INTERINOS

Etiquetas

Representantes del Ministerio de Educación se reuirán mañana, miércoles, con los de Hacienda para abordar, entre otros temas, la limitación en la contratación sucesiva de interinos a un máximo de tres años que recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.Así lo anunció este martes el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, donde compareció para detallar las principales líneas de actuación de cara al próximo curso.Según el portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez Serna, esta medida puede suponer “despidos masivos” de interinos y afectará a miles de profesores, sobre todo, según dijo, si tiene en cuenta las pocas plazas que salen a concurso.Marín indicó que los PGE de 2017 contemplan una previsión para reducir en un 90% el número de interinos en tres años, a fin de pasar de 110.000 a 10.000 docentes en dicha situación. Indicó que la tasa de reposición vuelve a situarse en el 100%, lo que supondrá disminuir la interinidad en el sector al 8%, “una apuesta clara por la funcionarización” y por “dotar de estabilidad al empleo”.Además, Marín se mostró favorable a que la contratación de interinos doctores como profesores titulares en la universidad no se contabilice dentro de la tasa de reposición, a fin de que estas plazas no se “gasten” y las plantillas aumenten.CURSO DE TRANSICIÓNPreguntado sobre las evaluaciones finales de Primaria, ESO y Bachillerato previstas en la Lomce, Marín indicó que este es “un curso de transición”, en el que “todo se ha dejado igual que estaba” hasta que la Subcomisión encargada de elaborar un informe para el pacto de Estado educativo emita sus conclusiones.A la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín Llaguno, le aseguró que la prueba de 6º de Primaria será muestral, pues así lo estableció la nueva normativa que suspendía los efectos académicos de estas evaluaciones externas, “pero las comunidades autónomas la realizarán en un número suficiente de centros como para que pueda tener carácter diagnóstico”, señaló.Del mismo modo, manifestó que la prueba final de Bachillerato “este año será lo más parecida posible a la antigua Selectividad”, tal y como se acordó con las comunidades autónomas y con las universidades.“Nosotros somos partidarios de que la cultura del esfuerzo se tenga en cuenta a la hora de titular y de pasar de curso”, dijo Marín, pero hasta que los expertos no emitan una conclusión, “preferimos no tocar nada”.Según Martín Llaguno, el acceso a la universidad es más fácil para los estudiantes de unas comunidades que para los de otras, debido al diferente nivel de exigencia entre regiones.Por último, Marín rechazó que los últimos cambios en la evaluación final de ESO, que ahora se podrá aprobar con dos asignaturas suspensas (siempre que no sean troncales) y con una media inferior al cinco en toda la etapa, no obedece a ”una falta de planificación” como sostuvo Sánchez Serna, sino al intento de llegar a un consenso.