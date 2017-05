PSOE-A reclama el jueves en el Parlamento una fórmula armonizada entre ccaa para precios de matrículas universitarias

Etiquetas

El PSOE-A defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que insta a la Junta que reclame al Gobierno central que derogue el Real Decreto de abril de 2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, y que elimine el sistema de horquillas en los precios públicos de matrícula, estableciendo una fórmula armonizada entre las comunidades para garantizar la equidad en el acceso a la educación superior.

Las modificaciones y "regresiones en el sistema de becas y ayudas al estudio, acompañado de una subida desproporcionada y desigual entre las comunidades de los precios públicos de matrícula universitaria", según el grupo socialista, ha supuesto una "combinación letal para miles de estudiantes que han visto cómo la crisis hacía estragos en sus economías familiares, dificultando de manera injusta su posibilidades de acceso a la educación universitaria".

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el grupo socialista también demanda que el Ejecutivo central iguale los precios públicos para los estudios de grado y máster, de manera que se favorezca una mejor formación de los estudiantes, más especializada, y con ello se incremente su empleabilidad; que convoque con carácter de urgencia el Observatorio de Becas para que emita un informe preceptivo, antes de las convocatorias anuales de becas y ayudas al estudio, o que modifique la normativa reguladora de las becas para recuperar el verdadero sentido de las mismas como derecho subjetivo, estableciendo una cuantía fija que dé certidumbre al beneficiario, y designando una partida suficiente en los presupuestos y revisable en el caso de existir mayor demanda.

Otras demandas a la administración central consisten en que

modifique los requisitos académicos actuales para la obtención de una beca, proponiéndose que sean los mismos que para cualquier alumno no becario y que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan y la cuantía que percibirá si le es concedida, en el caso de cumplirlos; revise los umbrales de renta y patrimonio para el derecho a una beca; refuerce la movilidad académica internacional, ampliando la dotación del programa Erasmus+ y cubriendo la totalidad de meses de estancia establecidos en los convenios firmados entre las universidades españolas y sus homólogas europeas, y cree una beca de "rescate" que permita que los alumnos que hayan tenido que abandonar los estudios por los criterios académicos introducidos en la reforma de 2012 se puedan incorporar al sistema universitario.

Asimismo, el PSOE-A reclama que el Ejecutivo central oferte una modalidad de ayuda específica para aquellos alumnos que necesiten acreditar su nivel lingüístico (actualmente nivel B1 o superior) para la obtención del título; que impulse una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo para que realicen estudios de postgrado en universidades públicas, y que recupere las dotaciones presupuestarias destinadas a la convocatoria de Becas Séneca, de movilidad nacional, y que fueron eliminadas en el curso 2012-2013.

Para el grupo socialista, con el actual sistema, no sólo se "castiga a los que menos tienen exigiéndoseles más notas que a los que no necesitan beca, sino que además se les rebaja la cantidad de la misma", al tiempo que se genera incertidumbre al dividirse la beca en una cantidad fija y otra variable, dependiendo esta última del número de beneficiaros que resulte sobre una partida presupuestaria fija, por lo que los alumnos no saben al comenzar el curso la cantidad que van a recibir.

"Se rompe así con la consideración de la beca como derecho subjetivo para todos los alumnos, poniendo en su lugar un modelo que obliga al estudiantado a competir por los recursos asignados a tal fin", según el grupo socialista, que ha denunciado que, en estos cinco años, la cuantía media de las becas ha bajado en más de un quince por ciento.

Estas medidas, junto a la subida de las tasas universitarias, según el PSOE-A, han ocasionado que "más de 100.000 alumnos hayan sido expulsados del sistema educativo por razones económicas".