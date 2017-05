EL RECTOR DE LA REY JUAN CARLOS DICE QUE LOS CURSOS DE VERANO DE LA INSTITUCIÓN DEMOSTRARÁN QUE ES LA MEJOR UNIVERSIDAD DE MADRID

Etiquetas

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, destacó este miércoles que la XVIII Edición de los Cursos de Verano de la institución demostrará que “esta universidad es la mejor de la Comunidad de Madrid.Ramos se expresó en estos términos durante la presentación de la XVIII Edicíon de los Cursos de Verano de la URJC, en un acto que tuvo lugar en el Salón de Actos del Campus de Madrid y que contó con la presencia del vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la URJC, David Ortega, y la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno.“Aunque ha habido momentos donde se ha cuestionado si esta universidad es la mejor de la Comunidad de Madrid, con estos cursos lo vamos a demostrar”, manifestó Ramos, que hizo hincapié en que estos cursos van destinados a “nuestros alumnos más audaces que no se conforman con la formación reglada” y “quieren ir más allá”.Por su parte, Ortega detalló en qué consisten los 23 cursos y dos talleres prácticos que conforman esta edición y que se celebrarán entre el 26 de junio y el 7 de julio en los campus de Aranjuez, Vicálvaro, Móstoles, Alcorcón, en la sede de Ferraz y, por primera vez, en la Universidad de Harvard (Estados Unidos).“Les aseguro que la Universidad de Harvard no se casa con nadie que no tenga nivel”, afirmó Ortega, que señaló que estos cursos tienen previsto acoger a “más de 1.000 alumnos para que puedan reflexionar sobre los problemas que afectan a nuestra calidad de vida”.En este sentido, informó de que los cursos, que se dividen en las áreas de Comunicación, Humanidades, Científico-Tecnológico y Jurídico-Económico, contarán con la presencia de John Elliott, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1996; Albert Boadella, director de Teatro; Jaime Abello, director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano; David Kennedy, director del Institute for Global Law and Policy at Harvard Law School; Casimiro García Abadillo, director de El Independiente; Ignacio Escolar, director de eldiario.es, o Javier Nart, parlamentario europeo, entre muchos otros. DOS CURSOS EN HARVARDEntre las novedades de este año, el Harvard Law School acogerá un curso sobre innovación en políticas sanitarias, que ofrecerá la posibilidad de conocer algunas experiencias llevadas a cabo en Estados Unidos y compartir conocimientos con destacados profesores de esta y otras universidades americanas. Asimismo, la escuela de Derecho de esta prestigiosa universidad impartirá un curso sobre cuestiones y retos relevantes en fiscalidad.Por otra parte, en España destacan un curso dedicado a la seguridad informática o ciberseguridad, a fin de revisar las últimas tendencias para acortar el tiempo de detección de ataques sofisticados y acelerar la respuesta, otro curso centrado en la descolonización del Sahara Occidental, otro sobre la situación del VIH en España, uno de los países de Europa con mayor número de nuevas infecciones y el curso ‘#PeriodismoEnRealidad’, organizado por la agencia de noticias Servimedia para analizar la adaptación de los medios al mundo actual.Por último, Ortega concluyó que el apoyo de los patrocinadores “permiten que estos cursos sean una realidad”, por lo que agradeció su apoyo a BBVA, Fundación ACS, Fundación ‘la Caixa’, Servimedia, Repsol, Telefónica, Banco Santander, AstraZeneca, Abertis, Novartis y a la Dirección General de la Policía, entre otros.