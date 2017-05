EL RECTOR DE LA UNED RECLAMA MÁS FINANCIACIÓN AL MNISTERIO DE EDUCACIÓN

Etiquetas

El recién reelegido rector de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana, aseguró este miércoles que la financiación pública que su universidad recibe del ministerio no supera el 40%, cuando los fondos de las demás universidades públicas proceden en un 70% de las respectivas administraciones autonómicas.Durante su toma de posesión, celebrada hoy en Madrid, Tiana pidió más apoyo y más fondos para solucionar esta situación ante el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y el secretario general de Universidades del Ministerio de Educación, Marcial Marín y Jorge Sáinz, respectivamente. “Aunque me consta que la conocen y que quieren mejorarla, aún estamos lejos de conseguirlo”, afirmó.Tiana Mantuvo que “históricamente, la UNED ha recibido una financiación muy escasa para todas las tareas que realiza”, y reclamó a los cargos ministeriales allí presentes que les “apoyen y les defiendan”.Según Tiana, a esta infrafinanciación histórica se sumaron “las restricciones presupuestarias de los últimos cuatro años, fruto de unos recortes muy duros de los que apenas ahora empezamos a salir”.Las limitaciones en la tasa de reposición han supuesto que “salgamos de esta etapa con una plantilla más reducida” y apuntó que “nuestros centros asociados vivieron un período muy duro al tener que renegociar las ayudas que recibían de las distintas administraciones” y que “el presupuesto global se redujo mientras el número de estudiantes permanecía más o menos estable”.Hasta 2008 el ministerio aportaba el 60% del presupuesto de la UNED y los estudiantes el 40%, tendencia que ahora se ha invertido. Sin embargo, “todo esto nos llevó a optimizar los fondos disponibles y a buscar nuevas fuentes de financiación, lo que nos ha permitido salir con unas cuentas más saneadas y sostenibles”, agregó.No obstante, Tiana admitió que “las dificultades no han desaparecido” y reclamó un plan plurianual que garantice una financiación suficiente para la UNED. “Mi objetivo es conseguir un contrato programa como el que ya tienen algunas universidades públicas”, y reclamó libertad en la gestión de los recursos humanos, a fin de adaptar las contrataciones y las promociones internas a las necesidades de los distintos centros de esta universidad.