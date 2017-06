Respetar las horas de sueño y evitar la automedicación, crucial para afrontar la Selectividad

Etiquetas

En un bloqueo, se recomienda empezar por las preguntas más sencillas para ganar seguridad

Respetar las horas de sueño es crucial para afrontar con éxito la Selectividad, según el psicopedagogo y profesor de Psicología de la Universitat Abat Oliba (UAO) CEU Ramón Novella, que ha aconsejado dormir entre siete y ocho horas y, ante problemas para conciliar el sueño, ha recomendado evitar "tomar medicación que no haya prescrito un médico" porque altera la normalidad.

Novella ha observado que la ansiedad que suscita la prueba entre los estudiantes no debe ser vista como algo preocupante, ya que "ir al examen como si no pasara nada no sería normal", y de hecho un punto de nervios es positivo, siempre que no dificulte al alumno la realización de la prueba, ha explicado la UAO CEU en un comunicado este viernes.

El psicopedagogo ha recomendado compartir con otros compañeros la tensión interna, antes que quedársela para uno mismo, y ha indicado que es aconsejable ir acompañado al examen por profesores del centro, ya que puede ayudar tener "un referente que ya sabe lo que hay que hacer".

Para no agregar motivos de intranquilidad, ha remarcado la importancia de tener previstos aspectos como la hora de levantarse, el transporte y los posibles retrasos, así como tener preparado el material el día de antes, "momento en el que hay que hacer repaso de que todo está en su lugar: bolígrafos, calculadora, reglas y el DNI".

Para relativizar la dificultad del examen, Novella ha remarcado que el examinado no se encontrará en el examen con nada que no haya estudiado antes, así como que el índice de aprobados es muy alto, del 95%, y ha añadido que también ayuda a liberar la ansiedad inicial tener una buena estrategia para realizar las pruebas.

EVITAR BLOQUEOS

Ante la temida situación de quedarse bloqueado, ha recomendado "comenzar con un vistazo general al conjunto del examen y contestar primero las preguntas más cortas y sencillas para ganar seguridad", y si se produce el bloqueo hay que pensar en el conjunto de la prueba, evitando obsesionarse con una cuestión concreta, porque la limitación de tiempo hace que no se pueda dedicar un tiempo excesivo a una sola pregunta.

Los días previos a la prueba se puede seguir estudiando, pero sin obsesionarse, y por ejemplo puede realizarse un tipo de estudio basado en hacer pruebas de años anteriores y utilizar las diferentes aplicaciones que existen para repasar.

También ha llamado a proyectar una mirada positiva sobre el examen: "El reto de superar la prueba es una gran motivación, pensar que después comienza una nueva etapa, la de la universidad", y ha indicado que los alumnos han de ser conscientes que los dos cursos de Bachillerato han sido la mejor preparación.