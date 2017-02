Rey confirma que no habrá oposiciones en 2017 si no se aprueba este mes un presupuesto regional

Etiquetas

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha confirmado este miércoles que no habrá oposiciones en 2017 si no se aprueba antes de que acabe febrero un presupuesto regional.

Rey, quien ha participado en la Universidad de Burgos (UBU) en la reunión anual de becarios 'Fulbright', ha remarcado que mientras no se apruebe el Presupuesto General del Estado no se podrá avanzar en el autonómico y ha insistido en que, sin unas cuentas nuevas, no se podrán convocar las oposiciones.

En cualquier caso, Fernando Rey ha avanzado que sí se realizará un barreño de interinos este año y ha insistido en que, en caso de que no se convoquen oposiciones, "el año que viene habrá más plazas".

Por otro lado, el consejero de Educación se ha referido a la tasa de reposición al señalar que lo ideal sería suprimirla en todos los niveles educativos y ha recalcado que para el ámbito universitario es "algo vital".

En este contexto, también se ha referido a los casos de plagio que han aflorado en el minuto académico en los últimos meses al señalar que "son casos sonados y limitados", a la vez que ha señalado existen mecanismos que habrá que reforzar para taner un mayor control.

Finalmente, se ha referido a las relaciones internacionales de las universidades de Castilla y León y, en este sentido, ha destacado el clima de colaboración y entendimiento existente con Estados Unidos.

Al respecto, ha señalado que la política de Donal Trump no influirá en estas relaciones puesto que, según ha dicho, "los gobiernos cambian pero las políticas institucionales permanecen".