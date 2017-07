ESPAÑA SUSPENDE EN IGUALDAD DE GÉNERO EN EL RÁNKING DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Etiquetas

España ocupa el puesto 25 en el Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que muestra el grado de cumplimiento de estos ODS en 157 países del mundo, lo cual, supone un ascenso de cinco puestos en relación con el ranking del año anterior, pero pierde el único aprobado con el que contaba hasta ahora que era el ODS 5, referente a la igualdad de género.El informe fue presentado este miércoles por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) en un encuentro celebrado en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, que contó con la participación del director general de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica, Carlos López Blanco; el presidente de la REDS, Miguel Ángel Moratinos, y el profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Benayas.Este estudio muestra el grado de cumplimiento de los ODS en 157 países del mundo, situándolos en un ranking de rendimiento global, que también permite una comparativa por regiones. Asimismo, ofrece fichas por país en las que cada objetivo es calificado con un código de colores en función del cumplimiento de objetivos. En concreto, se muestra el color verde cuando todos los indicadores de ese objetivo tengan el color verde, el color rojo en el supuesto de que tenga al menos dos indicadores rojos y en los casos restantes se mostrará amarillo o naranja en función de su grado de cumplimiento.Por su parte, España presenta cinco objetivos amarillos, seis naranjas y seis rojos, destacando negativamente varios relacionados con la conservación del medio ambiente, entre ellos, los dedicados al mar y la biodiversidad o a las emisiones de gases de efecto invernadero.Moratinos destacó que “no se puede negar la realidad” de que España ha mejorado, porque “hemos pasado del puesto 30 al 25” y atribuyó esa mejoría a que ”ha habido una gran sensibilidad por parte de toda la sociedad española y los principales actores han respondido de manera posiva en líneas generales”.Ante esto, remarcó que España ha conseguido “un aprobado con ganas de seguir avanzando para que podamos alcanzar un resultado mejor” y mostró su “mediana satisfacción”, por el hecho de que “aunque hemos mejorado, queda mucho por recorrer”.“PERFECTO PARA SER VERDE”Benayas defendió la importancia de contar con unos indicadores que permitieran analizar los cambios, porque “si no es muy difícil saber si estamos en la buena dirección o si estamos avanzando lento o rápido” y permite a los países “reflexionar”.Durante su intervención señaló la dificultad de que un país consiga el color verde en un objetivo, puesto que, basta con que uno de los indicadores del objetivo no sea verde, para que el ODS no salga de este color. “Para ser verde tienes que ser prácticamente perfecto”, añadió.“Aunque estamos por delante de países como Italia y Australia, estamos en una posición intermedia tirando a la baja comparado con los países de Europa”, reconoció Benayas, aunque aseguró que “con un poco de esfuerzo podríamos llegar al puesto 20 con relativa facilidad”. Por su parte, Suecia copa el primer puesto de la clasificación.EFECTOS SECUNDARIOS ADVERSOSEl informe de este año ha incluido los llamados indicadores con “efectos secundarios adversos”, que valoran la influencia que tienen las políticas y acciones de unos países sobre la capacidad de otros para alcanzar los ODS. De esta manera, arroja datos que muestran cómo un gran número de países industrializados no solo están obteniendo malos resultados para si mismos, sino que los efectos colaterales de sus decisiones están obstaculizando la implementación de los ODS en los países en vías de desarrollo.“Generar desarrollo de los ODS en un país generando subdesarrollo en otro no es el objetivo, el objetivo tiene que ser equitativo”, indicó Benayas, que argumentó que como consecuencia de que los países avanzan de forma desigual, “las carencias y desafíos existentes requieren una acción coherente e inmediata por parte de todos los países”.Por último, Moratinos criticó la disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo, pidió que se blinde de tal manera que no dependa del color del partido que esté gobernando y afirmó que España “debería liderar los esfuerzos que se puedan hacer en Latinoamérica, el Mediterráneo y en África” , de forma que “los ODS estén metidos en el centro de la acción española en sus áreas de influencia tradicional”.