Salustiano Mato asegura que no les llega la tasa de reposición: "Tenemos músculo económico y necesidades para ir a más"

El rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, ha reclamado que se suprima el límite de la tasa de reposición para la convocatoria de plazas en la Universidad y ha pedido que se autoricen plazas en función de la capacidad económica de cada institución. "Nosotros vamos a convocar el cien por cien de reposición porque somos una universidad saneada", ha defendido en relación a los próximos años.

"Nosotros estamos luchando porque se suprima la tasa de reposición y lo que debería hacer el Ministerio de Hacienda en el mundo universitario es suprimir la tasa de reposición y autorizar las plazas en función de la capacidad económica que tiene cada universidad, que es lo justo, porque así crearíamos más empleo y consolidaríamos a más investigadores", ha aseverado en una entrevista en Radio Galega.

A continuación, Mato ha reivindicado que la institución olívica está "saneada" y ha concluido que tiene "músculo económico y necesidades para ir a más": "No nos llega la tasa de reposición".

El rector de la Universidad de Vigo también defiende la pervivencia de duplicidades de títulos en el sistema universitario gallego. "Parece que está de moda pensar que títulos duplicados son ineficientes. No. No. Absolutamente no", ha remarcado.

Y es que argumenta que hay carreras en las que la demanda social justifica la duplicidad y ponen como ejemplo enfermería o magisterio. "Estos títulos no tienen problema porque se ocupan todas las plazas", ha señalado.

En todo caso, ha defendido el trabajo de coordinación que se está haciendo con la Consellería para orientar esos títulos "en darles matices muy ligados a la especialización".

De hecho, entiende que la revisión iniciada del mapa de titulaciones debe responder a dos criterios: la especialización de los campus y la atención de la oferta universitaria a la demanda social.