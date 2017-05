TSJM anula el cese de Manuel de León como director del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)

Etiquetas

El CSIC estudia si interponer un recurso de casación contra esta decisión que, según apunta, supondría tener que readmitirle durante 10 días

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el cese de Manuel de León como director del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) al estimar al recurso interpuesto por este contra la resolución de 2015 del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de los rectores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y Universidad Complutense de Madrid (UCM), por el que dejaron sin efecto su nombramiento.

Según señala la sentencia, con fecha 27 de abril de 2017, a la que ha tenido acceso Europa Press, el cese se produjo por la pérdida de confianza en la gestión del ICMAT, como consecuencia del informe de auditoría realizado sobre dicha gestión.

Sin embargo, el TSJM considera probado que las causas invocadas para el cese, pérdida de la confianza como consecuencia de irregularidades observadas en una auditoria interna, "no son reales", ya que dichas irregularidades son ajenas al director del ICMAT apuntando a otra persona.

Asimismo, la sentencia considera que ha quedado claro que la decisión de cesar al hoy recurrente estaba tomada con anterioridad al informe de auditoria interna y que éste "solo ha servido de excusa para motivar el cese del Sr. de León". "Por tanto, la motivación utilizada para acordar el cese del hoy recurrente es errónea", subraya. Además, la sentencia precisa que en los estatutos no existe un procedimiento de cese del director sino sólo de nombramiento por lo que se considera que su cargo es estable durante el periodo por el que ha sido nombrado.

"Yo no he hecho nada, no he hecho ningún tipo de irregularidad, las irregularidades son achacables a otra persona", justifica a Europa Press el matemático, que pide que "alguien" dé "explicaciones".

De León ha estado al frente del Instituto durante siete años (del 2008 al 2015), desde el momento en que se constituyó el centro en 2007. En su opinión, durante este tiempo, el ICMAT ha recibido un total de 22 millones de euros de financiación externa y ha logrado ser el primer Instituto del CSIC en conseguir un Premio Severo Ochoa.

"Me he montado esto, he trabajado 31 años para poder tener este Instituto, yo lo veo y digo: 'hemos logrado algo impresionante en poquísimo tiempo'; y te da una pena tremenda que esos proyectos no sigan adelante", opina. Al enterarse de la sentencia, De León dice haber sentido una "gran alegría", ya que no se esperaba esta decisión por parte del TSJM debido a la complejidad de la legislación y a la cantidad de personas que han influido en el proceso.

Por su parte, fuentes del CSIC han señalado a Europa Press que el organismo está analizando, "con el mayor de los respetos", la sentencia para ver, junto a la Abogacía del Estado, si es conveniente presentar recurso de casación. En este sentido, recuerda que la ley exige determinadas condiciones para poder presentar ese tipo de recursos: Que la sentencia recurrida sea gravemente dañosa para los intereses generales o que el asunto presente especial trascendencia, circunstancias que, a juicio del organismo, podrían concurrir en el presente caso.

En cuanto a sus efectos, las mismas fuentes señalan que todo parece indicar que ejecutar la sentencia -por parte del CSIC, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid-- significaría reponer al señor De León en el cargo de director durante diez días (los comprendidos entre el 2 de julio de 2015 -fecha del cese ahora anulado_ y el 12 de julio de 2015 -fecha en la que expiraba el mandato como director--, aunque venía desempeñando tales funciones desde el 19 de enero de 2008)".