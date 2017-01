Tamames dice que "los recortes han sido mucho menores" de lo que la gente piensa

Etiquetas

Cree que Cantabria debe apostar por potenciar el Puerto y contar con la Universidad como su 'think tank'

El profesor y catedrático de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Ramón Tamames ha asegurado que "los recortes han sido mucho menores de lo que la gente piensa" y ahora se afronta una recuperación de la economía que, no sólo se puede achacar a que el Gobierno de Mariano Rajoy haya "tenido suerte", sino a que las "pocas cosas" que ha hecho "han estado bien".

Así, ha manifestado que Rajoy ha podido tener suerte con la "depreciación del tipo de cambio del euro o las compras de deuda del Banco Central Europeo" pero, ha destacado, eso "también lo ha tenido Italia y Renzi ha tenido que dimitir", también Francia "y no está muy bien" o Alemania "y tiene un crecimiento inferior al de España".

También ha recordado que él fue crítico con las políticas de Mariano Rajoy a partir de 2012, porque su Gobierno no hizo la reforma de la administración, "no profundizó" en la reforma laboral y la financiera "nos va a resultar muy costosa", con 61.000 millones, pero al final éstas "han estado bien".

"Se han hecho pocas cosas pero han estado bien", ha indicado este jueves en una rueda de prensa el profesor Tamames, que además es Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y que esta tarde, a las 19.00 horas, pronunciará una conferencia en la Camára de Comercio de Cantabria.

Sobre la reforma laboral, ha considerado que se debería haber realizado un estudio sobre el mercado laboral y otro sobre la pobreza en España, porque, "mientras, tenemos que creernos lo que dicen Save de Children, Oxfam o Cáritas, entidades bien intencionadas pero que a veces hacen un poco de hipertrofia de los fenómenos más negativos para magnificar su actividad y poner la situación quizá peor de lo que está".

"AUSTERIDAD Y RECORTES NO HAN SIDO TANTOS"

Para Tamames, a pesar de lo que la gente cree, "la austeridad y los recortes no han sido tantos" y han parecido más porque durante los años de crisis económica la renta "cayó mucho, un 8,5%", y "la deuda, de la que tanto se ha hablado, ha sido para mantener servicios como la sanidad, la educación, la dependencia o las prestaciones por el paro".

"Pareciera que se ha paralizado la sanidad pública y no es cierto, lo que ha pasado es que tiene una responsabilidad menor porque ha caído el número de afiliados, con el retorno de más de un millón de inmigrantes y la salida de más de 200.000 españoles, y eso se nota", ha apuntado el profesor.

En materia de Educación, ha destacado que "en España puede educarse quien quiera" porque hasta Bachillerato es pública y gratuita y, sobre las tasas universitarias, ha dicho que, "aunque se han subido, no tiene nada que ver con las universidades europeas o norteamericanas".

Sobre la Dependencia, ha considerado que "va peor" pero "no porque se hayan hecho recortes", sino "porque no se da lo que plantea la ley" y "no están bien organizadas las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas", un tema que cree que se abordará en la Conferencia de Presidentes del próximo martes, 17 de enero.

En cuanto a las pensiones, ha indicado que "se congelaron por el Gobierno anterior (el de José Luis Rodríguez Zapatero)" y "aquí (en el de Rajoy) no se han congelado", lo que ha pasado es que "hemos tenido tres años de deflación con la bajada de los precios".

ESPAÑA AFRONTA LA RECUPERACIÓN

Pero, ha ensalzado, España afronta ahora una recuperación económica que "está siendo objeto de estudio y elogio", acumulando ya tres años consecutivos de crecimiento, con un 3,3 por ciento en 2016 y que ha augurado que se situará en torno al 3% este año porque "la inercia es muy fuerte".

Al igual que ha manifestado el Rey Felipe VI, al que ha dicho que manda "papeles" asiduamente, esa recuperación se debe a que "hay potencialmente un cambio de modelo" y la economía española ha pasado de vivir de "una inmobiliaria especulativa" a "tener como motor la internacionalización".

"Nos hemos convertido en un país que, en proporción, exporta más que Francia e Italia, tiene más implicación con la economía mundial que incluso el Reino Unido... lo cual parece sorprendente", ha añadido Tamames, que si bien ha explicado que eso se debe a las grandes empresas como ACS, Acciona, Ferrovial... que, en adjudicaciones internacionales, producen unos 60.000 millones de euros, "casi tanto como el turismo".

Esas empresas y todas las del IBEX 35, a las que ha criticado que hayan disuelto el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), algo que ha calificado de "disparate", tienen un "arrastre fantástico" porque su negocio exterior es el 64,5 por ciento lo que demuestra que "son competitivas".

"Lo más importante de la crisis es ese cambio de modelo se está produciendo", como muestra el hecho de que hubiese en el ICEX 90.000 empresas exportadoras al inicio de la crisis y ahora sean 150.000, pero ha señalado que "habrá que esperar unos años para verlo".

CANTABRIA: APOSTAR POR EL PUERTO Y LA UC

Sobre la economía de Cantabria, ha considerado que tiene que apostar por potenciar el Puerto de Santander, para situarlo en una "relación más intensa" con el resto de puertos del Cantábrico y principalmente con el de Bilbao, y contar con la Universidad de Cantabria (UC) como su 'think tank' con una "relación mucho más intensa".

Tamames ha asegurado que él y otros economistas siguen con "mucho interés" la economía cántabra y ver si "puede haber una estrategia de desarrollo que ataque muchos de sus problemas", entre los que ha citado el despoblamiento, la depresión del sector primario o la situación de la industria.

A pesar de ello, ha destacado que Cantabria, al igual que el conjunto nacional, cuenta con un "balance positivo" de exportaciones, en las que también ha destacado el papel del Puerto con la salida de medio millón de vehículos anuales del total de casi dos millones de toda España.

Además, ha hablado de las comunicaciones ferroviarias de la región y ha evidenciado que el AVE "no se va a hacer porque no hay suficiente población en Cantabria como para justificarlo", pero ha destacado la viabilidad económica del ya prometido tren de altas prestaciones, con "mejoras que sí se pueden sostener económicamente".

La conferencia de Tamames en la Cámara de Comercio se titulará 'La economía española en su contexto europeo e internacional: previsiones y pactos para un nuevo diseño económico y alguna referencia a Cantabria' y está organizada por la institucional cameral en colaboración con el CEMIDE, la UC y la Autoridad Portuaria de Santander.