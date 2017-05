UCO y CIC Batá organizan un seminario sobre Turismo Responsable y Desarrollo Humano

Etiquetas

Por séptimo año consecutivo, la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba (UCO) y el Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá) estrechan sus lazos de colaboración para organizar el Seminario sobre Turismo Responsable y Desarrollo Humano.

Según ha indicado la organización, bajo el paraguas 'Construyendo otro turismo', el objetivo de estas jornadas es hacer comprender cómo el turismo puede incidir en sentido positivo o negativo en los contextos socioculturales y entornos medioambientales, sin olvidar la importancia y necesidad de construir un nuevo modelo de turismo compatible con el Desarrollo Humano y Sostenible.

Para demostrar todo esto el programa, dirigido al alumnado de la Universidad de Córdoba, se estructura en dos partes: una teórica, que se lleva a cabo este miércoles y jueves en el campus de Rabanales; y la práctica, los días 9 y 10 de mayo en el Albergue Fuente Agria (Villafranca de Córdoba).

Así, este miércoles, el coordinador del proyecto de CIC Batá, Rafael Cantero, ha abierto la sesión introductoria para explicar la necesidad del enfoque del turismo responsable en el contexto de una nueva economía social y solidaria. El profesor e investigador de la Universidad de Jaén, Juan Ignacio Pulido, ha abordado las definiciones, diferencias y retos para que el Turismo sea responsable y sostenible.

Por último, Universidad, Turismo y Empresa (Ucoturem), impartido por Rocío Muñoz, de la Universidad de Córdoba, ha presentado esta iniciativa universitaria.

Este jueves el programa se centra en algunas experiencias concretas de la mano de José María de Juan, director de Koan Consulting, quien detalla cómo planificar y realizar proyectos de turismo responsable, mientras que Jesús Blázquez, director de Rutas Pangea, presenta su propia iniciativa de viajes en bicicleta, como una apuesta real y posible.

El eje de la parte práctica es el enfoque de género con el protagonismo de Daniela Moreno de 'Equality in Tourism' y consultora internacional en turismo y género, quien asegura que "no puede hablarse de turismo responsable si no trabajamos la equidad de género". Además, la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto abordará este enfoque a través del taller 'Stop a la trata de personas'.

Una de las novedades del seminario es la organización de un taller audiovisual en el que el alumnado tendrá que elaborar videos con mensajes en torno al turismo sostenible y género. Sin duda, resultarán unos materiales que servirán como material de sensibilización. Un paseo guiado al Mirador de la Sierrezuela en Sierra Morena será el broche de oro de las jornadas.

El año 2017 fue declarado por la ONU como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo; una manera de poner en la agenda la contribución del sector turístico en la construcción de un mundo mejor. Para las dos entidades organizadoras del seminario, es "fundamental" ofrecer un espacio formativo en el ámbito universitario sobre el Turismo desde una mirada centrada en la sostenibilidad y en la responsabilidad de todos los actores sociales involucrados, y acercarse a un enfoque más justo; enfoque que cada vez está teniendo mayor reconocimiento social e institucional por su valor, necesidad y pertinencia.

De hecho, este seminario forma parte del proyecto de CIC Batá 'Turismo Responsable Solidario en Andalucía', financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid), y que a lo largo de todo este año ha logrado extender esta formación a diversas universidades andaluzas y ciclos formativos de turismo de institutos de educación secundaria. No cabe duda que este proyecto contribuye a los objetivos del Año Internacional del Turismo Sostenible.