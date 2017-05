La UHU impulsa el conocimiento sobre drones con un máster en el que "el 100% de alumnos son contratados"

Etiquetas

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva ha celebrado este jueves una jornada de presentación de proyectos formativos y de investigación en el hall del Aulario José Isidoro Morales. Entre ellos se encuentra el Máster de Sistemas Aéreos Pilotados de Forma Remota (RPAS), en el que "el 100 por cien de los alumnos son contratados".

En declaraciones a los periodistas, el director del máster, Juan Manuel Ándujar, ha explicado que "los alumnos ya han acabado el curso de la parte que se imparte en la Universidad y en el Arenosillo y ya marchan todos a las empresas a realizar la otra mitad de su formación con las colaboradoras del master".

Los alumnos pasan entre cuatro y seis meses trabajando en proyectos concretos de investigación y posteriormente "van a las empresas que han elegido". "Prácticamente el 100 por cien de los alumnos son contratados por las empresas", ha destacado Andújar, ya que "una vez que se insertan los proyectos de investigación lo más normal es que sigan trabajando". "Hay una gran demanda de ingenieros en este campo de investigación en la que solo forma la Universidad de Huelva" ha resaltado.

En la actividad ha colaborado también el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del Ministerio de Defensa y ha contado con la presencia del rector de Universidad de Huelva, Francisco Ruiz; el coronel Ejército del Aire y director del Centro de Experimentación El Arenosillo, (Cedea), Ignacio Vara Jiménez, y el director de la ETSI, Jacinto Mata Vázquez.

Jacinto Mata ha explicado que estas jornadas están planteadas con un triple objetivo que "en primer lugar es seguir con la relación que tenemos con una institución vecina a la que nos une unos intereses comunes tanto científicos como tecnológicos como el INTA".

Con esta misión se acerca al resto del profesorado y a los grupos de investigación al personal del Cedea para que "continúe esta simbiosis y los proyectos conjuntos que ya tenemos en marcha". Un segundo objetivo, ha recalcado el director de la ETSI, es "mostrar a la sociedad la parte de investigación que realiza la Universidad, que se conozca el trabajo de investigación aplicada y práctica".

"Son proyectos para la sociedad, el medioambiente o la agricultura", ha señalado, como son los denominados 'Tecnolivo', que consiste "en la utilización de los drones para mejorar los aspectos agrícolas" y 'Smart Grid' que "combina la tecnología eléctrica con la tecnología del hidrógeno para intenta utilizar energía limpia".

El coronel Ejército del Aire y director del Centro de Experimentación El Arenosillo, Ignacio Vara, ha resaltado la relación con un "socio estratégico como la Universidad de Huelva" y la colaboración de la institución a la que representa "con el máster de vehículos no tripulados".

"Estamos encantados de presentar proyectos concretos que se pilotan desde el laboratorio de energía del Cedea" y de poder desarrollar conjuntamente "nuevos productos para las empresas del sector aeronáutico", a la par que ha destacado el papel de la Universidad de Huelva como "socio estratégico" que colabora con el máster desde su primera edición, no obstante no se ha querido pronunciar sobre la situación del proyecto del Centro de Excelencia de Sistemas no Tripulados (CEUS).

El coronel del Ejército del Aire ha explicado la presencia de aviones blanco que se utilizan para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas así como para la investigación de nuevos productos de las empresas del sector.

Por su parte, el rector ha indicado que con esta jornada "se pone de manifiesto la capacidad tecnológica, las interrelaciones entre la universidad, el INTA y otros socios" para asistir a las posibilidades que "tiene de desarrollo el mundo de los drones y la tecnología que los acompaña", y ha destacado que "la propia universidad ya utiliza drones en campos como la arqueología y el infinito potencial de estos aparatos para distintos ámbitos de la investigación y el desarrollo".

MATRICULACIÓN DEL MÁSTER

Respecto a la matriculación en el Máster de RPAS "el número máximo de alumnos es 30 ya que es una enseñanza muy práctica". La duración empieza en octubre hasta finales de mayo, luego comienza el trabajo en las empresas hasta noviembre cuando presentan trabajo fin de máster.

"El TFM no lo dirigen los profesores del máster, sino que son los directivos de las empresas quienes supervisan su realización". Con 30 empresas colaboradoras este máster está dirigido a alumnos de diversos campos de la ingeniería, la aeronáutica, las telecomunicaciones, la informática, la física o las matemáticas.