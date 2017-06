El rector de la UJA ve "fantástico" bonificar matrículas "siempre que el coste no redunde en las universidades"

Etiquetas

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez, ha considerado que la bonificación del 99 por ciento de la matrícula universitaria para alumnos que aprueben planteada por la Junta de Andalucía es "fantástica, siempre que el coste no redunde en las universidades".

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas sobre la referida propuesta del Gobierno autonómico y que conllevará que esta Administración destine en torno a 29 millones de euros y puedan beneficiarse de ella unos 30.000 universitarios andaluces.

Gómez, que ha dicho estar "expectante" por conocer los detalles, ha asegurado que "siempre que haya iniciativas para reconocer y valorar el esfuerzo" estará "a favor". "Me parece fantástico, siempre que el coste no redunde en las universidades. Las universidades no estamos en disposición de asumirlo. Entiendo que ese coste estimado que ha hecho la Junta de unos 29 millones ellos lo han presupuestado y lo tienen de alguna manera previsto", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que "eximir de tasas a los estudiantes supone que la universidad ingresa menos dinero" y si no es compensado por el Ejecutivo andaluz "es inviable". De este modo, no lo aceptarían "si no viene acompañada de financiación adicional", algo en lo que ha confiado y, de hecho, ya les han pedido una estimación "más precisa".

Por ello, la UJA trabaja ya para realizar ese cálculo, que "no es fácil". Y es que, según ha añadido, "primero hay que ver los detalles" sobre cuestiones como qué estudiantes exactamente se verían afectados, "si será con un cinco" o habrá "una exención progresiva en función de la nota" o "qué parte de la matrícula se va a pagar", entre otras.

Al hilo y toda vez que "la presidenta de la Junta ha dicho que lo quiere implantar para el próximo curso", Gómez ha dicho esperar que "en breve" se empiece a trabajar. Ha aludido, igualmente, a un elemento "que a veces se olvida pero que no es menor: la propia gestión de ese procedimiento, que conlleva un coste adicional de recursos humanos" cuando las universidades están "justas de personal" y se trata de una medida que afectaría "a un porcentaje importante" de alumnos.

OTRAS MEDIDAS

En todo caso, ha defendido que la bonificación de matrícula "tiene que venir acompañada de otras medidas", entre las que ha citado la necesidad de que "se aumente la financiación del sistema universitario andaluz público hasta alcanzar una inversión cercana, al menos equiparable, al tanto por ciento del PIB que invierten otros países o comunidades".

Junto a ello, ha demandado "planes de inversiones", teniendo en cuenta que "todavía hay deuda" de la Junta con estas instituciones y "hay que saldarla". En el caso de la UJA, ascendía a cerca de 39 millones de euros a 1 de septiembre de 2016, último dato facilitado desde la propia universidad.

El rector también ha abogado por debatir "cuestiones importantes" relacionadas con el personal así como analizar "qué pasa con las tasas en los másteres", donde cree se puede "hacer alguna modificación", y por "un esfuerzo decidido por la investigación, el desarrollo e innovación con un programa Paidi que finalmente tenga convocatorias reales", ya que "se están retrasando muchísimo".

"En definitiva, nos parece fantástica esta medida, habrá que ver los detalles, siempre que no suponga que se hace a expensas de la financiación de la universidad. Esto sería inviable y entiendo que no va a ser así. Pero también aprovechamos la oportunidad para pedir otras medidas que estamos pidiendo los rectores", ha concluido.