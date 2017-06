La UMA valora las bonificaciones de matrículas, "siempre" que formen parte de un apoyo a universidades públicas

Etiquetas

Insiste en que no se conocen los destalles y espera que no se vinculen a deuda pendiente, que sería "un auténtico dislate"

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez, ha valorado este martes el anuncio de la Junta en relación con las bonificaciones de hasta el 99 por ciento del coste de la carrera universitaria a los estudiantes que aprueben todas las asignaturas del curso, "siempre que forme parte de una estrategia nueva de apoyo a las universidades públicas andaluzas".

Eso sí, ha advertido de que están a la espera de "los detalles" para "ver y no preocuparnos de que esta disminución en los ingresos de matrícula signifique una disminución en los ingresos de las universidades".

"A mi inicialmente me parece positivo", ha destacado el rector de la UMA en declaraciones a los periodistas, asegurando, no obstante, que "este plan lo que va a facilitar es que las matrículas sean gratuita para los alumnos que estudian, pero no es suficiente si queremos apoyar la universidad o la educación superior para todos"

Por ello, Narváez ha esperado que "esto sea el comienzo en el cual la Junta apueste por la universidad pública desde el punto de vista presupuestario, de las estrategias de investigación y de las estrategias en infraestructuras".

Así, ha dicho que "de entrada, si esto es así, es un aspecto positivo que nos interesa mucho a todos, porque lo que hace es facilitar el acceso a la enseñanza publica superior para todos los andaluces", aunque ha advertido de que están "pendientes de los detalles" para "ver y no preocuparnos en que esta disminución en los ingresos de matrícula signifique una disminución en los ingresos de la universidades".

"Estoy convencido que la Junta habrá hecho alguna estrategia y lo habrá hecho de forma adecuada para que las universidades sigamos manteniendo la posibilidad de poder abrir todos los días en los escasos recursos que somos financiados", ha añadido.

Cuestionado por si teme que este plan pueda aumentar la deuda que la Junta mantiene con las universidades, Narváez ha confiado en que no. "Confío en que este plan sirva para financiar a las universidades adecuadamente y se nos compense con ese déficit de las matrículas", ha subrayado.

"El tema de la deuda es algo diferente", ha recordado, asegurando que "son unos recursos que nosotros hemos gastado con fondos propios y ahora mismo nos hace falta y espero que no, que no signifique un incremento de la deuda, sino sería un auténtico dislate".

Por otro lado, sobre la posibilidad de que el anuncio pueda producir un efecto llamada de estudiantes hacia Andalucía, el rector de la UMA ha incidido en que primero hay que conocer los detalles de la iniciativa "si eso afecta a cualquier estudiante matriculado en universidad andaluza o sólo a andaluces, no se conoce detalle, puede generar efecto llamada y aumentar el número de estudiantes de las universidades", por lo que "puede ser una estrategia".

En este punto, Narváez ha recordado que "no todos los grados tienen la misma dificultad", poniendo como ejemplo las ingenierías, en las que "la capacidad de los estudiantes para aprobar las asignaturas es mucho más difícil", abogando por "establecer medidas para que esto no ocurra o no dé lugar a que estudiantes opten por estudiar en grados donde la dificultad no es tan alta como en las ingenierías, que requieren de mayor esfuerzo".