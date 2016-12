UNIVERSIDAD. LOS ESTUDIANTES ACUSAN A LA AUTÓNOMA DE MADRID DE "LIMITAR SU DERECHO DE ASOCIACIÓN" CON EL NUEVO REGLAMENTO

Etiquetas

La coordinadora de Representantes estudiantiles de las Universidades Públicas (Creup), la Federación de Estudiantes Progresistas Faest y el Sindicato de Estudiantes (SE) criticaron este viernes el borrador del nuevo reglamento sobre las entidades de alumnos que prepara la Universidad Autónoma de Madrid.En declaraciones a Servimedia, estos colectivos acusaron a la Autónoma de querer controlar las actividades de dichas organizaciones y de limitar el derecho a la libre asociación de los alumnos.Entre otros puntos, el reglamento que ultima esta universidad madrileña obliga a las organizaciones estudiantiles a inscribirse en el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, pues solo aquellas que estén registradas y tengan luz verde del rector podrán utilizar espacios de la universidad, pegar carteles o recibir subvenciones.El presidente de Creup, Gorka Martínez, afirmó que esta medida “dificultará mucho el día a día de las pequeñas entidades, y a muchas les hará imposible funcionar.VERTIENTE POLÍTICA Por su parte, la secretaria general del SE, Ana García, apuntó que de este modo, la UAM busca controlar a las asociaciones, con el riesgo de que solo se autoricen las actividades de aquellas conformes con la política del rector. "Esto no solo tiene una vertiente cultural, sino también política", en especial tras lo sucedido en la charla del ex presidente Felipe González, dijo.Además, el portavoz de Faest, Alejandro Delgado, criticó que la elaboración del borrador “ha sido un proceso muy poco democrático, en el que no se ha contado con ninguna asociación estudiantil”.Desde la universidad apuntan que el reglamento está aún en fase de redacción y que “no hay nada decidido”.Con la etiqueta '#MordazaUAM', 20 asociaciones de esta universidad promueven desde hace días una campaña en contra del nuevo reglamento, que a su juicio limita “la libertad de asociación y de expresión”.