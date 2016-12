La URJC ve "injusta" la situación creada por las acusaciones de plagio del rector y desea que se aclare pronto

Etiquetas

El equipo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha transmitido a los alumnos un comunicado que su "más absoluto deseo" es la "pronta aclaración" de la polémica por las acusaciones de plagio al rector, Fernando Suárez, y considera la situación generada "injusta y desproporcionada".

Así lo detalla el vicerrector de Estudiantes de la URJC, José Ramón Monrobel Alcántara, en un comunicado dirigido a los estudiantes, al que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se detalla la decisión de convocar elecciones anticipadas al cargo de rector.

"Deseamos manifestaros nuestro más absoluto interés en la pronta aclaración de lo sucedido para acabar con esta situación que consideramos injusta y desproporcionada", expone el vicerrector para indicar que así se está transmitiendo a los representantes de los estudiantes tras la polémica suscitada por las informaciones sobre presuntos plagios.

Además, explica que se ha decidido adelantar la convocatoria de elecciones al cargo de rector "con el único objetivo de evitar que esta situación y quienes la propician supongan perjuicio alguno para la URJC y sus alumnos".

El vicerrector concluye el comunicado indicando que la "principal obligación y preocupación" del equipo de Gobierno es "velar por el corrector funcionamiento académico de la universidad" y que los alumnos pueden tener la tranquilidad de que se garantizarán la "normalidad de todas las actividades" y el "correcto funcionamiento de la gestión del día a día" de la institución.

El pasado martes, el rector comunicó su intención de adelantar las elecciones en un Consejo de Gobierno previsto para el 10 de enero y rechazó las acusaciones de plagio. No obstante, Suárez no desveló si tenía pensado presentarse o no a la reelección como rector, pues abrirá en el periodo vacacional un periodo de reflexión para decidir sobre este asunto.