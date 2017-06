El rector de la US celebra la bonificación de matrículas "si no implica reducción en la financiación"

Etiquetas

Castro espera un nuevo modelo de financiación universitaria para 2020 o 2021 en el que, entre otras cosas, se salde la deuda de la Junta

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha valorado este jueves "positivamente" las bonificaciones de hasta el 99 por ciento del coste de la carrera universitaria a los estudiantes que aprueben todas las asignaturas del curso que el Gobierno andaluz quiere aplicar para el próximo curso, "siempre que eso no implique una reducción presupuestaria en la financiación universitaria, algo que ya ha manifestado claramente la presidenta de la Junta, Susana Díaz".

En declaraciones a los periodistas tras su intervención en la inauguración de las Jornadas de la Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) de Secretarías Generales, Castro ha indicado que se espera que se detallen "con claridad" los requisitos y el nivel de descripción necesario de esta bonificación "para que se pueda hacer una valoración con el rigor debido".

Asimismo, ha celebrado que, a priori, "esta noticia implica una apuesta por trabajar en el camino de la igualdad de oportunidades y por reconocer el mérito, el trabajo y el esfuerzo de los ciudadanos". En este sentido, "ambas cuestiones para un responsable de una universidad pública deben ser valoradas positivamente", ha abundado.

En esa línea, el rector ha recalcado que "se espera conocer con detalle los criterios que se van a llevar para que por un lado quede absolutamente seguro, tal y como ha indicado la presidenta de la Junta, que ello no va a implicar una reducción de la financiación de las universidades, porque entonces sí que no se podría estar a favor de una medida que no trata de incentivar, sino de quitar algo a una parte para dársela a otra parte".

"De ser así, esa parte que nos quitarían para desarrollar esa bonificación sería especialmente importante para el sistema universitario, que ya de por sí tiene una financiación endeble", ha continuado.

"UN PASO MÁS EN EL CAMINO"

Castro, igualmente, ha esperado que esta medida sea "un paso más en el camino" para que desde el sistema universitario "se pueda mirar al horizonte con un futuro de esperanza e ilusión porque ahí también se trabaja en igualdad de oportunidades". En ese aspecto, ha apuntado otras iniciativas como la ley de presupuestos que ya está en el Senado y que "va a permitir, como se ha solicitado y reivindicado, que las tasas de los grados y las tasas de los másteres sean iguales para que no hayan discriminación entre unos títulos y otros", y para que "cuando un estudiante vaya a pasar al máster no tenga que hacer una aportación dineraria mayor y se separe así a las personas en función de su capacidad económica".

Además, el rector ha apuntado que estas medidas no deben ser "actos aislados" sino parte de "un trabajo colectivo, para colocar al sistema universitario andaluz donde corresponde". Así, ha pedido para la mejora de las instituciones universitarias, "que se haga una inversión en PIB que se acerque, en un periodo de tiempo razonable, a la media de inversión de los países europeos del entorno; que el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) empiece a mostrar ya convocatorias reales que permitan recibir fondos y llevar a cabo las investigación y mostrar los resultados que la sociedad espera; así como un programa plurianual de inversiones e infraestructuras para que se pueda renovar y modernizar las instalaciones".

NUEVO MODELO PARA 2020

Preguntado por el hecho de que la secretaria general del PP-A, Loles López, haya recordado a la Junta que le debe 278 millones a las universidades tras anunciar la bonificación del coste de la matrícula universitaria a los estudiantes que aprueben curso, Castro ha indicado que "en 2016 y en lo que va de 2017 las universidades públicas andaluzas han resuelto sus problemas de tesorería", así como que "el problema presupuestario es más técnico que real".

"Está claro que se quiere que se salde la deuda, pero que se salde la deuda es dar un titular impropio de un universitario, por lo que hay pedir que se salde el modelo de financiación que se tenía y que ha estado prorrogado durante demasiado tiempo", ha explicado el rector hispalense, quien ha apostado por hacer un balance "para que se vea lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, y que valga de lección para que se haga un modelo con horizonte al 2020 y 2021, donde vaya implícita el saldar la deuda, pero sobre todo se mire al futuro, que es lo que hacen los universitarios".

LAS JORNADAS DE LA CRUE

En otro orden de cosas, la US acoge hasta este viernes las Jornadas de la Comisión Sectorial de la CRUE de Secretarías Generales de las Universidades Españolas, en las que los participantes debatirán temas relacionados con la actualidad universitaria.

Tras la inauguración del evento, por parte del rector de la US y el rector de la Universidad de Vigo y presidente de la citada sectorial, Salustiano Mato, se presentaron las novedades legislativas de la mano del secretario general de Universidades, Jorge Sainz.

La reserva de plazas de Personal Docente e Investigador a favor de las personas con discapacidad; la protección de la propiedad intelectual y medidas contra el plagio; y tres ejemplos de buenas prácticas --el Registro Electrónico en la universidad, la implantación del voto electrónico y la agenda social-- son los temas que se están debatiendo en esta primera sesión que se celebra este jueves.

Este viernes, de otro lado, las jornadas estarán dedicadas a analizar los convenios en el marco de la nueva regulación; la gestión de convenios en las universidades; y las vicisitudes que surjan entre la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos.