La UdL rechaza adherirse al Pacte Nacional pel Referèndum

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha rechazado que la institución se adhiera al Pacte Nacional pel Referèndum, con 19 votos en contra, nueve a favor, cinco en blanco, dos abstenciones y uno nulo.

La petición se debatió este jueves, tal como contempla la normativa de este órgano de gobierno, a petición de una quinta parte de sus miembros, entre los que había profesores, estudiantado y personal de administración y servicios, ha informado la universidad.

En el transcurso del debate, el rector de la UdL, Roberto Fernández, ha afirmado: "Ni se pronuncia ni se pronunciará sobre las diversas políticas partidarias de nuestro país. Solo lo hace en caso de que afecte a los intereses de la UdL o del sistema universitario catalán. La obligación institucional del rector es mantener la neutralidad política de la UdL".

También manifestó que el Consell de Govern "no representa ideológicamente a la comunidad universitaria. Sus mimebros no son elegidos por razones ideológicas sino académicas. Y en coherencia con la decisión que adoptó el Consell Interuniversitari de Catalunya, que sean instituciones como el Parlament, y no el Consell de Govern, los que se dediquen a regular la vida política del país".

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Pompeu Fabra (UPF), en Barcelona, y la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona se convirtieron en las tres primeras universidades catalanas en adherirse al Pacte entre finales de mayo y principios de junio.